قالت غرفة تجارة وصناعة قطر إن صادرات القطاع الخاص نمت العام الماضي بنسبة 25 بالمائة مقارنة بعام 2021، لتبلغ قيمتها حسب شهادات المنشأ الصادرة عن الغرفة 33 مليار ريال (9.1 مليار دولار) مقابل 26 مليارا (7.14 مليار دولار) في عام 2021.

وأضافت الغرفة في تقريرها ربع السنوي عن صادرات القطاع الخاص أن صادرات هذا القطاع حققت كذلك في عام 2022 زيادة نسبتها 118 بالمائة مقارنة بعام 2020، والذي بلغت فيه القيمة 15 مليار ريال (الدولار الأمريكي يساوي 3.64 ريال تقريبا).

وبحسب التقرير، الذي حصلت وكالة أنباء ((شينخوا)) على نسخة منه، تراجعت قيمة صادرات القطاع بصورة طفيفة خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 9 بالمائة، لتبلغ 7.01 مليار ريال قياسا إلى 7.69 مليار ريال في الفترة نفسها من العام 2021، مع انخفاضها 25 بالمائة في الربع الرابع مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي.

وأرجع التقرير هذا الانخفاض إلى بطولة كأس العالم "فيفا قطر 2022" خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر الماضي، حيث كان التركيز منصبا على تلبية متطلبات هذا الحدث مع انشغال الدولة في كل مستوياتها بالاستضافة وتأمين أسباب الراحة لما يفوق المليون زائر خلال فترة قصيرة.

وأشار إلى أنه بتحليل صادرات القطاع الخاص حسب نوع شهادات المنشأ الصادرة خلال الربع الأخير من العام الماضي، فإن الانخفاض في إجمالي قيمة الصادرات كان ناتجا عن الانخفاض في جميع قيم نماذج الشهادات، عدا نموذجي شهادة الأفضليات وشهادات مجلس التعاون الخليجي اللذين حققا ارتفاعا بـ 159.5 بالمائة و5.4 بالمائة على أساس سنوي.

وبتحليل الصادرات وفقا لنوع السلعة، ارتفعت صادرات سلعتين من قائمة أهم عشر سلع بالربع الأخير من العام الماضي، إذ ارتفعت صادرات الوقود 125 بالمائة إلى 2.15 مليار ريال، وصادرات الحديد 15.4 بالمائة إلى 286.7 مليون، مقابل 957 مليونا و248.4 مليون على التوالي بالربع الأخير من عام 2021.

وتمثل السلع العشر في قائمة أهم سلع صادرات القطاع الخاص ما نسبته 96.6 بالمائة من إجمالي صادرات القطاع وفقا للشهادات الصادرة عن الغرفة خلال الربع الأخير من 2022، حيث حققت صادرات قيمتها 6.8 مليار ريال، منخفضة 9.7 بالمائة على أساس سنوي مقارنة ببيانات الربع ذاته من العام 2021.

وبالنسبة لوجهات هذا الصادرات خلال الربع الأخير من العام الماضي، تصدرت مجموعة دول آسيا باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، قائمة أهم وجهات صادرات القطاع، إذ استقبلت دول المجموعة صادرات قيمتها 3.01 مليار ريال بنسبة 42.9 بالمائة من الإجمالي.

وجاءت ثانيا مجموعة دول الاتحاد الأوروبي التي استقبلت صادرات قيمتها 1.95 مليار ريال بنسبة 27.9 بالمائة، وفي المرتبة الثالثة مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي بما قيمته 1.48 مليار وبنسبة 21.1 بالمائة، ورابعا الولايات المتحدة الأمريكية بـ 302.6 مليون ونسبة 4.3 بالمائة، تليها مجموعة الدول العربية باستثناء دول الخليج بـ 161.8 مليون وبنسبة 2.3 بالمائة، طبقا للتقرير