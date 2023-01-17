كشفت دراسة جديدة عن أن ممارسة التأمل يمكن أن تساعد في تحسين "ميكروبيوتا الأمعاء" لدى الشخص وبالتالي جني فوائد لصحته البدنية والعقلية.

وقد يساعد التأمل المنتظم والعميق على مدى سنوات ، على "إثراء" "ميكروبيوتا الأمعاء" لدى الشخص ، وفقا للبحث الجديد، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وقال أكاديميون إن هذا يمكن أن يساعد في تقليل مخاطر اعتلال الصحة البدنية والعقلية ، بما في ذلك القلق والاكتئاب وأمراض القلب.

ويمكن أن تؤثر "ميكروبيوتا الأمعاء" على المخ وتؤثر على المزاج والسلوك من خلال محور الميكروبيوتا والأمعاء والدماغ، حسبما كتب أكاديميون من الصين وباكستان في مجلة "جنرال سايكياتري".

واكتشف الباحثون أن العديد من الكائنات الحية "تم إثراؤها بشكل كبير في مجموعة التأمل".