قال مسؤولون في كوريا الجنوبية، إن حكومة العاصمة سول قررت تقديم إعانة شهرية قدرها 300 ألف وون كوري جنوبي (242 دولار أمريكي) للأسر التي تعتمد على الأجداد أو الأقارب في رعاية الأطفال.

وأضاف المسؤولون أن الإعانة تأتي في إطار مشروع للمساعدة في تخفيف عبء تربية الأطفال، بحسب ما أوردته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.

وأوضح المسؤولون إن المدينة تعتزم استثمار ما مجموعه 7ر14 تريليون وون كوري جنوبي خلال السنوات الخمس المقبلة، حتى عام 2026، منها 200 مليار وون العام الجاري، في إطار مشروع شامل، يتبناه عمدة سول أوه سي هون، للمساعدة في رعاية الأطفال.

وبموجب الخطة، سيتم تقديم إعانة شهرية بقيمة 300 ألف وون كوري جنوبي لكل طفل ابتداء من آب / أغسطس، وذلك للأسر التي يتولى فيها الأجداد أو الأقارب مهام رعاية الأطفال لمدة 40 ساعة أو أكثر شهريا.

وسيكون الأزواج العاملون الذين يقل دخلهم الشهري عن 65ر6 ملايين وون ولديهم طفل في سن الثانية أو أقل، مؤهلين لتلقي الدعم.

وبداية من من شهر أيلول/ سبتمبر المقبل، ستقدم مدينة سول أيضا ما يصل إلى 600 ألف وون للآباء والأمهات الذين يأخذون إجازة رعاية طفل.

وستتاح الإعانة للوالدين الذين يعيشون في سول بأجر شهري يصل إلى 150% من متوسط الدخل القومي.

كما سيتم تقديم ما يصل إلى 4ر2 مليون وون للأزواج العاملين الذين يأخذون إجازة رعاية طفل في نفس الوقت.

وفي إطار المشروع، تعتزم مدينة سول أيضا فتح ما مجموعه نحو 100 "مقهى للأطفال" تديرها المدينة، وهو عبارة عن ملعب داخلي بالإضافة إلى تقديم خدمات الكافتيريا.