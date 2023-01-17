أعلنت أسرة "ليزا ماري بريسلي" الابنة الوحيدة لـ "إلفيس بريسلي" أسطورة موسيقى الروك أند رول، والتي توفت في 13 يناير الجاري عن 54 عاما إثر أزمة قلبية، إقامة مراسم تأبين مفتوحة للجميع أمام القصر الذي يملكه والدها في "ممفيس" بولاية "تينيسي" الأحد المقبل.

وقالت أسرة الراحلة - في بيان أوردته قناة (بي إغ إم) الإخبارية الفرنسية - إن هذه المراسم ستقام في حديقة القصر الشهير ابتداء من الساعة 9 صباحا (بالتوقيت المحلي)، مناشدة محبي "ليزا ماري" التبرع لمؤسسة إلفيس بريسلي الخيرية عوضا عن شراء زهور للتعبير عن حبهم للراحلة.

يذكر أن ليزا ماري ولدت عام 1968، وواصلت السير على خطى والدها وصنعت مسيرة مهنية في الموسيقى وأصدرت النجمة 3 ألبومات، وباع ألبومها الأول عام 2003 مئات الآلاف من النسخ وتلقى مراجعات إيجابية بشكل عام.