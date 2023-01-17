أعربت فرنسا عن رغبتها في أن يقوم الاتحاد الأوروبي بتخفيف قواعد المساعدات الحكومية والتمويل للشركات استجابة لبرنامج الإعانات المثير للجدل للشركات الأمريكية.

ويعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مناقشة خطة عمل فرنسية بعنوان "صنع في أوروبا" مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين في باريس حسبما أعلنت الحكومة الفرنسية.

ويرغب ماكرون في تسهيل قواعد وإجراءات الاتحاد الأوروبي الخاصة بالمشروعات المهمة التي تحظى باهتمام أوروبي مشترك، وكذلك المساعدات التي تقدمها الدول والموراد المالية الجديدة للاستثمارات.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع قانون خفض التضخم في آب/أغسطس. ويعيد القانون التاريخي توجيه مليارات الدولارات إلى الاستثمارات الخاصة بالطاقة النظيفة والعدالة الاجتماعية.

وتقول المفوضية الأوروبية إن مشروع القانون يضع شركات الاتحاد الأوروبي في وضع أضعف من منافسيها في الولايات المتحدة. وتخشى أوروبا من انتقال عمليات الإنتاج وفقدان الوظائف.