بدأ صناع فيلم "المطاريد" حملة ترويج للعمل قبيل الموعد المقرر لطرحه بدور السينما في 25 يناير الجاري.

وبث أبطال الفيلم البرومو الترويجي إلى جانب البوستر الدعائي، عبر حساباتهم بمنصات مواقع التواصل الاجتماعي، وبدا فيه بطل الفيلم الفنان أحمد حاتم يتولي تشكيل فريق كرة قدم، ويدخل في تحدي بأنه سيتجاوز نجاح المدرب الشهير حسن شحاتة، فيما تظهر اللقطات خلاف ذلك وسط مواقف كوميدية.

كما ظهر في البرومو الفنان محمد محمود وهو يتحدى الفنان محمود البزاوي بفريق المطاريد، فيما يظهر أحمد حاتم وهو يوقع عقد مع أحد المدربين العالميين لتدريب الفريق.

ونشرالفنان أحمد حاتم على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي البرومو الدعائي معلقا "إحنا الل بنحط الخطة".

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول أحمد حاتم الذي يعود من أمريكا بعد وفاة والده ليبيع أملاكه في الأرياف، بما فيها نادي كرة القدم، قبل أن يقرر التمسك بالنادي وتشكيل فريق عالمي.

ويشارك في بطولة الفيلم إياد نصّار، تارا عماد، محمد محمود، محمود حافظ، محمود الليثي، محمود البزاوي، وهو تأليف صلاح الجهيني وعزت أمين، وإخراج ياسر سامي.