قالت منظمة العمل الدولية إنه من المتوقع أن يتراجع نمو التوظيف العالمي إلى نصف معدل النمو الحالي في عام 2022 ، حيث قد تحول الظروف الاقتصادية غير المؤكدة دون انتعاش سوق العمل وسط استمرار ظروف جائحة كوفيد.

وذكرت المنظمة ومقرها جنيف ، في تقريرها "الاستخدام العالمي والآفاق الاجتماعية: اتجاهات 2023" ، إنه من المتوقع أن ينخفض نمو الوظائف العالمية إلى 1?? في عام 2023 من 2?? في عام 2022 .

وبلغت توقعات نمو الوظائف العالمية لعام 2023 أقل من تقديرات منظمة العمل الدولية السابقة للنمو بنسبة 5ر1??.

وتوقعت المنظمة أن يرتفع معدل البطالة العالمية بشكل طفيف في عام 2023 ، بنحو 3 ملايين ، إلى 208 ملايين ، وهو ما يتوافق مع معدل بطالة عالمي يبلغ 8ر5??.

وقالت منظمة العمل الدولية إن الحجم المعتدل لهذه الزيادة المتوقعة يرجع إلى حد كبير إلى ضيق المعروض من العمالة في البلدان المرتفعة الدخل، مضيفة أنها ستمثل انعكاسا للانخفاض في معدلات البطالة العالمية التي سجلت بين عامي 2020 و.2022