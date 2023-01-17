قالت الفنانة هالة فاخر إنها تكثف حاليا تصوير مشاهدها الخاصة بمسلسل "السجل الأسود"، والذي تخوض به مارثون دراما رمضان 2023، مشيرة إلى أن المسلسل ينتمي إلى نوعية مسلسلات "الرعب"، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الإليكترونية.

وأضافت هالة فاخر - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن مسلسل "السجل الأسود" تدور أحداثه على مدار 30 حلقة في إطار اجتماعي ملئ بالأكشن والتشويق والإثارة، واصفة إطلالتها في العمل بأنها ستكون مفاجأة للجمهور، لافتة إلى أنها تجسد خلال الأحداث شخصية جديدة لم يسبق لها تقديمها في عالم الدراما التليفزيونية.

وأعربت عن أملها في أن يحقق المسلسل نجاحا جماهيريا ونسبة مشاهدة مرتفعة عند عرضه في الموسم الرمضاني، مشيرة إلى أنها لم تترد في الموافقة على المشاركة في العمل، بعد قراءة السيناريو الخاص به، وخاصة أنها تحب الاختلاف والتنوع في الأدوار التي تقدمها، وعدم حصر نفسها في نمط محدد من الأدوار.

وأثنت على السيناريو الخاص بالمسلسل، للمؤلف ياسر بدوي، لافتة إلى أن العمل تتوافر فيه جميع مقومات النجاح وأبرزها السيناريو المحكم والإخراج المتميز للمخرج جميل جميل المغازي، وبمشاركة مجموعة متميزة من الفنانين منهم مي سليم، خالد سليم، منذر رياحنة، محمد نجاتي، حازم إيهاب، أحمد عبد الله محمود.

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة هالة فاخر في الدراما التليفزيونية كانت في المسلسل الكوميدي "طير بينا يا قلبي"، وشارك في بطولته كل من ريم مصطفى، محسن محيي الدين، أحمد صيام، إبرام سمير، دنيا ماهر، ومن إخراج عصام نصار .