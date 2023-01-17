قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إنه يجب على الاتحاد الأوروبي إصلاح سياسته الصناعية المتعلقة بمساعدات الحكومات، بالتزامن مع العمل على التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية لتجنب وقوع حرب تجارية.

وقال سانشيز في حوار مع شبكة " سي ان بي سي" إنه " من الضروري بالنسبة للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي" التوصل لاتفاق بشأن السياسة الصناعية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سانشيز قال إن الاتحاد الأوروبي لديه " واجب" داخلي يجب القيام به، يشمل الحد من البيروقراطية وإصلاح قواعد المساعدات الحكومية للصناعات.

ولدى سؤاله ما إذا كان هناك حرب تجارية تلوح في الأفق بين المنطقتين، أجاب سانشيز" لا أتمنى ذلك ".