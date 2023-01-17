تستعد الكلبة الصغيرة "بيجي" للمنافسة على لقب "أقبح كلب في بريطانيا" من خلال مسابقة "باروت برينت" Parrot Print.

وقالت مالكة الكلب "هولي ميدلتون" لصحيفة "هال ديلي ميل" إن كلبتها التي تبلغ من العمر 4 سنوات كانت "منبوذة من قبل الجميع"، إلا أنها أصرت على تبنيها وضمها لعائلتها، لأنها رأتها "جميلة للغاية".

وأكدت هولي: "لا أهتم بما يعتقده الآخرون، لقد وقعت في حبها، وفي البداية شعرت بالأسف نحوها".

وأضافت: "أشعر بالضعف أمام الكائنات المستضعفة والغريبة، التي قد يعتبرها البعض غير جذابة. أنا لا أرى أن بيجي قبيحة، بل هي جميلة فعلا".

يذكر أن مسابقة Parrot Print التي تتوج "أقبح كلب" سنويا، تجري تغييرا احترافيا على الفائز بهدف تحسين مظهره وصورته من خلال جلسة تنظيف وتصوير.