استقبل وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله بديوان عام الوزارة المقرئ الكويتي الشيخ محمود الرفاعي حيث أعرب الرفاعي عن امتنانه وعرفانه للاهتمام الكبير من القيادة السياسية والحكومة في الكويت بالوقوف بجانبه، متوجها بالتقدير العميق للقيادة السياسية ولوزارة الخارجية وسفارتنا في تونس والقائمين عليها لتسخير جميع الإمكانات المتاحة للافراج عنه ومساندته وتقديم الدعم له.



بدوره، أكد الشيخ سالم العبدالله أثناء اللقاء أن قضية الإيقاف حظيت بالاهتمام المباشر والمتابعة المستمرة من قبل القيادة السياسية منذ الساعة الأولى، مستذكرا تواصله الدائم مع نظيره وزير الخارجية التونسي والجهود التي كرستها وزارة الخارجية وتنسيقها المستمر مع وزارة الخارجية والجهات المعنية بالجمهورية التونسية واللقاءات العديدة التي عقدتها سفارتنا في تونس واتصالاتها المباشرة مع المسؤولين في السلطات التونسية المختصة على جميع المستويات الحكومية والأهلية للوقوف على تفاصيل مسألة الإيقاف ولسرعة احتواء القضية وحلها، مشددا على أن الكويت لم ولن تدخر جهدا في وضع جميع إمكاناتها لحماية وصون مواطنيها ورعاياها في الخارج.



كما أكد متانة وتميز العلاقات التي تربط بين الكويت والجمهورية التونسية على جميع المستويات وخصوصا العلاقة الشخصية والقوية بين سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ورئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد ساهمت بشكل أساسي في إنهاء الإجراءات لإطلاق سراح المواطن الرفاعي والإفراج عنه على وجه السرعة، مجددا في هذا السياق جزيل الشكر والامتنان للجمهورية التونسية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا على التعاطي الإيجابي والتجاوب السريع لإطلاق سراح المواطن محمود الرفاعي.