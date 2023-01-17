منظمات المجتمع المدني في الكويت يجب أن تتمتع باستقلالية القرار وذاتية الادارة لأن وضعها تحت إشراف الجهات الحكومية يتناقض مع أهميتها في تحقيق التحول الديموقراطي ويتناقض مع مبرر وجودها

تحويل اختصاصات غرفة التجارة الى جهة حكومية هو سير عكس التيار العلمي والعملي والوطني

قال رئيس غرفة التجارة والصناعة محمد الصقر: كان من دواعي سرورنا، أنا والزملاء الذين شاركوني في تمثيل غرفة تجارة وصناعة الكويت، أن نحضر صباح أمس، الاجتماع الذي عقدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة، للاطلاع على وجهة نظر الغرفة وملاحظاتها حول التقرير الذي رفعته اللجنة إلى المجلس بشأن المقترح بقانون بتعديل قانون الغرفة.



وفي الجزء الأول من الاجتماع، عرض ممثلو الغرفة دورها الاقتصادي والتنموي كممثلة للقطاع الخاص، ودورها التاريخي الوطني.



ثم قدموا لمحة سريعة عن منطلقاتها ومنجزاتها ومواقفها والمحطات الرئيسية في مسيرتها وخاصة في مجال تأهيل الكفاءات الكويتية للعمل في القطاع الخاص، والتحكيم التجاري، وإبداء الرأي في خطط التنمية والتشريعات الاقتصادية، وتمثيل القطاع الخاص الكويتي في المنظومة العالمية للغرف، وفي المنظمات والمنصات الاقتصادية الإقليمية والدولية.



وفي الجزء الثاني والأطول من الاجتماع اجاب ممثلو الغرفة عن أسئلة واستفسارات الاعضاء من أعضاء اللجنة وغيرهم، وقد انصبت هذه التساؤلات بشكل رئيسي على قانون الغرفة، الرسوم والاشتراكات، أنواع الخدمات وعدالة تقديمها، دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والاسباب المبررة لتمثيل الغرفة في مجلس إدارة التأمينات الاجتماعية، ومجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة.



وأجاب ممثلو الغرفة عن تساؤلات الاعضاء بكل شفافية مدعمة بالرقم والوقائع، وأكدت الغرفة في سياق ذلك ان كل منظمات المجتمع المدني في الكويت يجب أن تتمتع باستقلالية القرار وذاتية الادارة، لأن وضعها تحت إشراف الجهات الحكومية يتناقض مع أهميتها في تحقيق التحول الديموقراطي، ويتناقض مع مبرر وجودها، وهو تمثيل مصالح اعضائها ومجتمعاتها تجاه الجهات الحكومية. وبالتالي، فإن تحويل اختصاصات الغرفة الى جهة حكومية هو سير عكس التيار العلمي والعملي والوطني.



من جهة اخرى، أكد رئيس واعضاء اللجنة المالية ان استعادة تقريرهم عن قانون الغرفة ينبغي ان يتم في اطار اللائحة الداخلية للمجلس. وانتهى الاجتماع إلى أن تقدم الغرفة رأيها مكتوبا الى اللجنة حول بعض القضايا الخاصة بالغرفة.



وأكد الصقر ان الاجتماع تميز بالحوار الصريح والراقي وسادته روح التعاون، معربا عن شكر الغرفة لرئيس واعضاء اللجنة، ولأعضاء المجلس الذين كانت مشاركتهم في الاجتماع مؤشرا واضحا على أهميته.