355 مليون دينار قيمة أكبر مناقصة فازت بها «الخليج للتأمين» لخدمات صحية للمتقاعدين

«السفن» الأكثر فوزاً بعقود خلال 2022 بقيمة 289 مليون دينار تشكل 28.5% من القيمة



شريف حمدي



سجلت قيمة العقود والمناقصات التي فازت بها الشركات الكويتية المدرجة ببورصة الكويت والتابعة لها، تراجعا بنسبة 18% بنهاية عام 2022 مقارنة بالعام الماضي، إذ بلغت القيمة الإجمالية لهذه العقود 1.01 مليار دينار مقابل 1.24 مليار دينار في 2021.



ويبرر هذا التراجع التحديات الكبيرة التي يعيشها العالم على المستوى الاقتصادي جراء ارتفاع معدلات التضخم لمستويات غير مسبوقة منذ عقود، الأمر الذي نتج عنه اتخاذ اجراءات لمواجهة هذا التضخم برفع معدلات الفائدة على العملات، ما تسبب في رفع الأعباء على الشركات وانعكس على الانشطة الاقتصادية.



وأظهرت إحصائية أعدتها «الأنباء» ان العام الماضي شهد ترسية 61 مناقصة وعقدا على الشركات المدرجة بسوق الأسهم الكويتي او من خلال الشركات التابعة لها، وبلغ عددها 20 شركة موزعة على اغلب القطاعات.



٭ فترة الربع الأول شهدت طرح مناقصات بقيمة 512 مليون دينار تشكل 50.5% من إجمالي القيمة، تلتها فترة الربع الرابع بـ 202 مليون دينار بنسبة 20%، وشهدت فترة الربع الثاني عقودا بقيمة 168 مليون دينار تشكل 16.5% من الإجمالي، فيما كانت عقود الربع الثالث هي الأقل خلال العام بـ 132 مليون دينار تشكل 13% من الإجمالي.



٭ وتبين من خلال الاحصائية ان شركة «الخليج للتأمين» حلت بالصدارة من حيث الشركات الفائزة بأكبر قيمة للعقود خلال 2022، إذ فازت الشركة بعقد مع وزارة الصحة لتقديم خدمات التأمين الصحي للمواطنين للمتقاعدين بقيمة 355 مليون دينار يمثل نحو 35% من إجمالي القيمة السنوية.



٭ في المرتبة الثانية جاءت «السفن» بفوزها بـ 20 عقدا بقيمة 289.1 مليون دينار تشكل 28.5% من الإجمالي، وتعد «السفن» هي الشركة الأكثر فوزا بعقود خلال العام الماضي.



٭ تلتها المجموعة المشتركة من خلال فوزها بـ 15 عقدا بقيمة 188.1 مليون دينار بنسبة 18.5% من القيمة.



٭ وزارة الصحة جاءت بصدارة قائمة الجهات الأكثر طرحا للمشاريع خلال عام 2022، بقيمة 366 مليون دينار تشكل 36% من الإجمالي، وذلك من خلال 4 عقود طبية ولوجستية وخدمية للمتقاعدين.



٭ حلت بعدها بالترتيب شركة نفط الكويت بطرح 15 مناقصة بقيمة 196.5 مليون دينار تشكل 19.5%.



٭ تلتها وزارة الكهرباء والماء بالترتيب الثالث بطرح 10 مناقصات بقيمة 114 مليون دينار تشكل 11.3% من الإجمالي.



٭ بلغت قيمة 8 عقود من خارج الكويت، وفازت بها شركات محلية، 118 مليون دينار تشكل 11.6% من إجمالي القيمة.



٭ كما أظهرت الاحصائية ان المشاريع الخدمية جاءت بالصدارة، بـ 13 عقدا قيمتها 381 مليون دينار تشكل 37.5% من القيمة، ويرجع السبب في ذلك لعقد الخدمات الصحية للمتقاعدين الذي فازت به «الخليج للتأمين».



٭ حلت المناقصات الانشائية في المرتبة الثانية بـ 9 عقود قيمتها 222 مليون دينار تشكل 21.8% من إجمالي القيمة.



٭ ثالثا، جاءت النفطية بالمرتبة الثالثة بـ 17 عقدا قيمتها 186.8 مليون دينار تمثل 18.4% من القيمة.



٭ رابعا، حلت المناقصات الكهربائية، إذ بلغت قيمة 10 عقود 131 مليون دينار تشكل 13% من الإجمالي.



٭ جاءت المناقصات اللوجستية في المرتبة الخامسة من خلال 10 عقود بقيمة 89.1 مليون دينار تشكل 8.8% من القيمة.



٭ حلت المناقصات الصحية في المرتبة السادسة بقيمة 4.4 ملايين دينار تشكل 0.5% من القيمة الإجمالية.