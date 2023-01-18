رفعت «وزارة الصحة» السورية أسعار الأدوية بنسبة 50%، مبررة ذلك باستمرار توفيرها في الأسواق.



وقالت «مديرية الشؤون الصيدلانية» في الوزارة عبر صفحتها في «فيسبوك» أمس إنها «أصدرت قائمة بتعديل أسعار الأدوية المحلية». وبررت ذلك بأنه جاء «بناء على ارتفاع سعر الصرف وفق نشرة المصرف المركزي الصادرة بتاريخ 2 يناير الجاري، إضافة إلى ارتفاع تكاليف حوامل الطاقة وحرصا على استمرار توفر الأدوية في السوق».



ونشرت «وزارة الصحة» قائمة الأسعار الجديدة للأدوية، حيث شملت نحو 12 ألفا و826 زمرة دوائية من مختلف معامل الأدوية المحلية.



وقال رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية نبيل القصير لإذاعة (ميلودي إف إم) المقربة من السلطة إن «نسبة رفع أسعار الأدوية وصلت إلى 50% لجميع الأصناف الدوائية، وذلك حسب نسبة ارتفاع سعر الصرف». معتبرا أنه «كان يجب أن تكون الزيادة أكثر من ذلك لإغلاق الفجوة الموجودة».



من جهته، أشار عضو مجلس «نقابة الصيادلة» ورئيس «المجلس العلمي للصناعات الدوائية» محمد نبيل القصير، إلى أن لجنة التسعير اقترحت رفع سعر بعض الأصناف 50% والبعض الآخر إلى 100% وذلك حسب تكاليف إنتاج كل شكل دوائي.



وأزمة الدواء هي واحدة من الأزمات التي تعصف بسورية من محروقات الى غذاء الى انهيار سعر الليرة أمام الدولار، حيث فقد العديد من الأدوية، بما في ذلك حليب الأطفال، الذي ظهرت سوق سوداء لبيعه بأسعار خيالية.