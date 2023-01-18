قتل فلسطيني أمس بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي شمال مدينة الخليل في الضفة الغربية بدعوى تنفيذه عملية إطلاق نار ضد جنود إسرائيليين وفق مصادر فلسطينية وإسرائيلية.



وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، إنها أبلغت من قبل هيئة الشؤون المدنية بمقتل حمدي أبو دية (40 عاما) برصاص الجيش الإسرائيلي قرب مدخل «النبي يونس» في بلدة حلحول شمال الخليل.



وأوردت وكالة أنباء «وفا» الفلسطينية الرسمية أن الجيش الإسرائيلي المتمركز على الجهة الشمالية من البلدة «أطلق وابلا من الرصاص صوب الشاب أبو دية، ما أدى الى إصابته بجروح وسرعان ما أعلن استشهاده».



وأفادت مصادر محلية وشهود عيان بأن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على أبو دية وهو أحد عناصر الأجهزة الأمنية الفلسطينية ومنعت طواقم الإسعاف الفلسطيني من الوصول إليه.



من جهتها، ذكرت الإذاعة الاسرائيلية العامة أن فلسطينيا فتح النار تجاه قوة عسكرية قرب حلحول دون وقوع إصابات، مشيرة إلى أن القوة ردت بإطلاق نار تجاه المنفذ ما أدى لمقتله.



وقالت شاهدة قدمت نفسها باسم أم أمير طقاطقة لوكالة فرانس برس إنها كانت بالقرب من مكان الحادث، مضيفة «كنا في الطريق في السيارة، كل السيارات توقفت وعادت أدراجها عندما بدأ إطلاق النار، ونحن فوجئنا بالحدث، لم نستطع العودة، والجيش لم يتوقف عن إطلاق النار، فنزلنا تحت الكراسي».



من جهة اخرى، اقتحم مستوطنون إسرائيليون، امس المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.



وقالت مصادر فلسطينية إن المستوطنين الذين بلغ عددهم العشرات اقتحموا «الأقصى»، من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.