مريم بندق

تنشر "الأنباء" بيان مجلس الوزراء بشأن مرسوم العفو الأميري الخاص، وجاء في بيان مجلس الوزراء أن العفو يشمل العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على بعض الأشخاص.

وجاء في البيان: لقد حملت الكويت خلال تاريخها الطويل الممتد راية الحق والنور والعفو والتسامح والخير وعطرها يتفوح جمالا وطيبها يتعبق عبر القرون من خلال حكامها البررة الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه.

وايمانا من القيادة السياسية بأن عهود البناء والعطاء والإعلاء لا تتم إلا بمصالحة وطنية تعود بالخير على أبناء هذا الوطن وفتح صفحة جديدة مضيئة مشرقة يكون عنوانها تصحيح المسار من أجل الاستقرار والتأكيد على أن الكويت أولى بأبنائها.

وأضاف البيان أن مكانة الشعب محفوظة ومذكورة ومذخورة، من أجل ذلك كشفت الارادة الأميرية السامية عن رغبتها في استعمال حقها الأصيل الجليل دستورا وقانونا في العفو عن شريحة واسعة من أبناء الوطن ممن هم على أرضه داخل المؤسسات الإصلاحية بعد أن قضوا مدة في تنفيذ العقوبات المحكوم بها عليهم .

وأكد البيان: كما شملت الرغبة الأميرية السامية شريحة من أبناء الوطن ممن طال عليهم العمر وهم يلتحفون ثياب الغربة ولا يشعرون بصدق وحقيقة المأوى حتى ضاقت عليهم الارض.