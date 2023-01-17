مريم بندق
قالت مصادر وزارية رفيعة لـ "الأنباء": هذه القائمة الصحيحة لأسماء المشمولين بالعفو .
محمد حمزة ابراهيم البلوشي
محمد حبيب عبدالله نجم
سالم مزعل عبدالرزاق نصار
عذبي فهد الأحمد الصباح
عبدالمحسن محمد عبدالمحسن العتيقي
خليفة علي خليفة الصباح
أحمد داود سلمان الصباح
فلاح حجرف كحموم الحجرف
حمد أحمد راشد الهارون
رانيه ناصر سعد المنيفي
مبارك فريح مجبل الرشيدي
سلمان عبدالله فهد الخالدي
عبدالعزيز جارالله خريص المطيري
أحمد حسن أحمد حسن عاشور
بدر بداح محمد المطيري
حمد محمد عبد الملك الفيلكاوي
وداد صالح فرحان الظفيري
حمد عبدالعزيز ابراهيم الناضي
عدنان عبدالحسين بهروز حسن
علي عايد عبيد العميره
منصور علي وبران سيحان
ناصر خلف بهلول الشمري
ابتهال عبدالله مجيم الشلال
عبدالله مرزوق عبدالله المطيري
مصعب محمد حسين الفيلكاوي
سليمان عبدالرحمن محمد البكر
غازي شاعي غازي المطيري
علي عبدالرزاق علي البلوشي
عبدالله محمد عبدالله الصالح
عبد الحميد عباس حسين دشتي
صقر عبدالرحمن خليل الحشاش
فارس سياف مهدي المطيري
مساعد عبدالله عثمان المسليم
فؤاد سيد عبدالرحمن سيد يوسف الرفاعي
دلال أحمد عبدالعزيز المسلم
بشار عدنان أحمد البغلي
محمد سلمان محمد عباس حسن