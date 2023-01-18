

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد أن منتسبي الجيش الكويتي يحظون باهتمام ورعاية من القيادة السياسية تقديرا لدورهم المشرف في الدفاع عن تراب وطننا الغالي وحماية أمنه واستقراره وسلامة أراضيه.



جاء ذلك في كلمة للشيخ طلال الخالد بمناسبة رعايته وحضوره مراسم ترقية الضباط من الدفعة (27) من رتبة عقيد إلى رتبة عميد إذ بدأت المراسم بقراءة المرسوم الأميري وبعدها قلد الضباط رتبهم الجديدة.



ونقل الشيخ طلال الخالد للضباط تحيات وتهاني صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو ولي عهده بهذه المناسبة كما هنأهم على نيلهم لهذه الثقة الغالية.



وأكد حرص سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ومتابعته لشؤون أبنائه منتسبي القوات المسلحة ودعوته الدائمة إلى ضرورة العمل على إعدادهم وتأهيلهم وتدريبهم والسعي إلى رفع روحهم المعنوية ما يسهم في ارتقاء مستواهم وكفاءة أدائهم.



وشدد على أن الترقيات حق من الحقوق الأصيلة لمنتسبي القوات المسلحة يحرص على الالتزام بها واعتمادها في مواعيدها وبناء على ذلك فقد تم إلغاء المادة المقيدة لتوقيتات الترقية في أحكام خدمة الضباط بالجيش الكويتي والتي حددت الترقيات بشهري يونيو وديسمبر من كل عام.



وأشار إلى أن الترقية أصبحت مرتبطة باستكمال المدة القانونية المقررة للبقاء في الرتبة دون تأخير أو تسويف أو تعطيل سعيا لإعطاء كل ذي حق حقه وضمانا لتحقيق العدل والمساواة بين جميع منتسبي القوات المسلحة الذين هم حماة الوطن وسده المنيع في مواجهة مختلف التحديات والظروف والأزمات.



وذكر أن آمال وطموحات الوطن تقع على عاتق أبنائه المخلصين داعيا الضباط المرقين بأن يكونوا أهلا لتحمل مسؤولياتهم القيادية مستشعرين لأهميتها مستعدين للقيام بواجباتها واضعين نصب أعينهم مصلحة الكويت وخدمتها والعمل لأجلها.



كما حثهم على تطبيق القانون على الجميع دون تمييز ودعم الكفاءات من منتسبي وحداتهم بالتشجيع والتحفيز والعدل بينهم ومنحهم كامل حقوقهم، لافتا إلى أن الله سبحانه وتعالى سيحاسبهم عن أي تقصير أو إهمال أو ظلم قد يقع منهم تجاه مرؤوسيهم فعليهم بحسن التوجيه وجدية المتابعة والنصح لهم والتوضيح والحرص على إعدادهم وتدريبهم وتأهيلهم وفق خطط وبرامج مدروسة وشاملة.

وفي ختام مراسم الترقية أوصى الشيخ طلال الخالد الضباط المرقين بضرورة المحافظة والتقيد بتعليمات قياداتهم والعمل بكل جدية وإخلاص لاستكمال مسيرة البناء والإصلاح والتطوير لوحدات الجيش الكويتي.



وسأل الـمولى عز وجل أن يديم على الـكـويـت الحبيبة نعمة الأمن والأمان والعزة والرفعة في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما ووفقهما لما يحبه ويرضاه.



وحضر مراسم التقليد وكيل وزارة الدفاع الشيخ د.عبدالله المشعل وأعضاء مجلس الدفاع العسكري وعدد من كبار قادة الجيش.