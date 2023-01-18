

منصور السلطان



عقدت اللجنة العامة لشؤون الشرطة اجتماعا برئاسة وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس، وبحضور رئيس الموارد البشرية وتقنية المعلومات الشيخ مبارك سالم العلي، ورئيس جهاز أمن الدولة الفريق الشيخ سالم النواف، والوكلاء المساعدين ومدير عام الادارة العامة لقوة الشرطة اللواء حمد المنيفي اجتماعا نوقشت خلاله المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، وتم اعتماد ترقية ضباط من رتبة عقيد إلى عميد والبالغ عددهم ما يقارب الـ 120 ضابطا خريجي الدفعة 23 والدفعة 24، واعتماد ترقيات الضباط من الرتبة ملازم أول الى رتبة نقيب ومن رتبة نقيب الى رتبة رائد ومن رتبة رائد الى رتبة مقدم ومن رتبة مقدم الى رتبة عقيد.



وأبلغ مصدر أمني مطلعة لـ «الأنباء» بأن اجتماع اللجنة العامة لشؤون الشرطة تم خلاله مناقشة عودة عدد من الضباط الذين تقدموا باستقالاتهم لخوض انتخابات مجلس الامة والبلدي ولظروف اخرى واعتماد عودة بعضهم.



وأكد المصدر أن اللجنة سترفع التوصيات اللازمة بشأن قراراتها الى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد لاعتمادها بشكل نهائي والمتوقع خلال الشهر فبراير المقبل.