

وجه النائب أسامة الزيد سؤالا إلى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله بشأن تفاصيل الآلية الخاصة بتوريد الإيرادات من البعثات الديبلوماسية في الخارج إلى الخزانة العامة للدولة، ونص السؤال على ما يلي:



أطلب إفادتي وتزويدي بالآتي، مشفوعا بالمستندات:



1 ـ ما تفاصيل الآلية الخاصة بتوريد الإيرادات من البعثات الديبلوماسية في الخارج إلى الخزانة العامة للدولة؟



2 ـ هل يتم عمل تسوية بين الإيرادات والمصروفات لدى البعثات الديبلوماسية في الخارج؟



3 ـ هل توجد سفارات في الخارج لها خصوصية في توريد الإيرادات إلى الخزانة العامة للدولة، وذلك بسبب قوانين الدول التي تقع فيها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فإنني أطلب تزويدي بالتفاصيل.