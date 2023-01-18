

وجه النائب عبدالله تركي الأنبعي 4 أسئلة إلى كل من وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بشأن الشركات الحكومية التابعة للوزارة، ووزير الصحة د. أحمد العوضي بشأن البورد الكويتي للصحة النفسية، ووزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. حمد العدواني بشأن الوظائف الإشرافية في وزارة التربية، ووزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد بشأن بيت الزكاة، وجاء في سؤاله إلى وزير المالية ما يلي:



فيما يخص الشركات الحكومية التابعة لوزارة المالية، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ الهيكل التنظيمي لجميع الشركات الحكومية التابعة لوزارة المالية.



2 ـ التدرج الوظيفي لجميع الوظائف الخاصة في هذه الشركات فئة كويتي وغير كويتي.



3 ـ سلم الرواتب لجميع الموظفين في هذه الشركات فئة كويتي وغير كويتي.



4 ـ كشف الرواتب لجميع الموظفين في هذه الشركات فئة كويتي وغير كويتي بما في ذلك عقود الاستعانة.



وجاء في سؤاله إلى وزير الصحة ما يلي: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ أسماء لجنة القبول في البورد الكويتي للصحة النفسية في السنوات الخمس الماضية.



2 ـ ما آلية اختيار أعضاء لجنة القبول في البورد الكويتي للصحة النفسية؟



3 ـ هل يوجد أعضاء غير كويتيين ضمن لجنة القبول؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بالسيرة الذاتية لهم وبسبب وجودهم في اللجنة.



4 ـ نمى إلى علمي وجود أعضاء ضمن لجنة القبول بدرجة اختصاصي أول، يرجى إفادتي بسبب وجودهم رغم وجود استشاريين كويتيين.



5 ـ هل توجد شكاوى على أعضاء لجنة القبول في البورد الكويتي للصحة النفسية منذ تعيينهم حتى تاريخه؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى إفادتي بصورة ضوئية من جميع الشكاوى.



6 ـ ما معايير المفاضلة بين المتقدمين للبورد الكويتي للصحة النفسية؟



7 ـ ما آلية تطبيق المفاضلة بين المتقدمين؟ وكيف تعرف النقاط أو الدرجات التي حصل عليها كل متقدم؟



8 ـ ما الأسئلة التي وجهت لكل متقدم أثناء المقابلة الشخصية؟ وما إجاباتهم والدرجات التي حصلوا عليها؟ وما آلية اختيار الأسئلة أثناء المقابلة الشخصية الأخيرة للمتقدمين والسنوات الأربع السابقة؟



9 ـ نمى إلى علمي عدم وجود اختبار لتحديد مستوى المتقدمين، فكيف يحكم على المستوى العلمي للمتقدمين؟



10 ـ كم عدد التظلمات والشكاوى التي قدمت ضد اللجنة في السنوات الخمس الماضية؟ وهل قبل أحد من المتظلمين؟ وما كيفية الرد على التظلم؟ وفي حال قبل أحد المتظلمين، يرجى إفادتي بالإجراءات التي اتخذت بحق اللجنة.



11 ـ صورة ضوئية من السيرة الذاتية للمختصين بالرد على التظلمات في السنوات الأربع السابقة.



وجاء في سؤاله إلى وزير التربية ما يلي:



فيما يخص الوظائف الإشرافية في وزارة التربية، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما آلية القبول في الوظائف الإشرافية؟



2 ـ كيف توزع النسب المئوية للاختبار والمقابلة الشخصية والدورة التدريبية للوظائف الإشرافية؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية توضح التقسيمة المئوية.



3 ـ هل توجد آلية معينة للكشف عن رقم الانتظار للمرشح للوظيفة الإشرافية؟



وجاء في سؤاله إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: 1 ـ ما خطط بيت الزكاة في المبادرات النوعية للتخفيف من عدد الحالات المحتاجة؟



2 ـ هل يمكن لبيت الزكاة وضع نظام يعالج مشكلة الأسر المحتاجة من جذورها بدلا من المساعدات المقطوعة والتي ربما تستمر أكثر من سنة؟



3 ـ لدى بيت الزكاة مكتب للأسر المتعففة وتجرى فيه دراسة الحالات المتعففة بشكل مناسب، لكن الإجراءات تطول أكثر من شهر، وبعد الدراسة لا يعطى للأسرة المتعففة مبلغ يساوي هذا الجهد المبذول، فما السبب؟



4 ـ هل توجد رغبة لدى بيت الزكاة في أن يحقق الريادة المطلوبة كما جاء في رسالته في خدمة الحالات المستحقة بشكل احترافي يشاد به بدلا من الطريقة المتبعة حاليا، التي تطول دورتها المستندية؟



5 ـ كشف بعدد المتبرعين الكبار ممن تزيد تبرعاتهم على خمسين ألفا، وما أسباب توقف تبرعاتهم ـ إن وجدت؟



6 ـ صورة ضوئية عن آخر تقرير ختامي قدمه مكتب الجودة الإدارية للإدارة العليا، ومقارنته بالسنوات الثلاث السابقة، وكذلك تزويدي بنظام الشكاوى المتبع.



7 ـ يتوافر لدى بيت الزكاة أنظمة إلكترونية فعالة، وسبق أن قام بيت الزكاة بنظام الربط الآلي بينه وبين الجهات الخيرية، ونمى إلى علمي توقف هذا النظام الذي كان يسمح لأهل الاختصاص بالاطلاع على وضع الحالات الاجتماعية، فما سبب التوقف؟