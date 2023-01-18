

أسامة أبوالسعود



نظّمت إدارة الشؤون الفنية في وزارة الأوقاف دورة علمية لشاغلي الوظائف الدينية بعنوان «الخلاصة في القواعد الفقهية»، وذلك في مبنى تدريب الأئمة والمؤذنين استمرت لمدة 5 أيام.



وحاضر في الدورة د.أنس اليتامى حول علم القواعد الفقهية ومدى أهميته لطالب العلم عموما ولإمام وخطيب المسجد خصوصا.



وعلى صعيد آخر، تنظم وزارة الأوقاف ممثلة بإدارة العلاقات الخارجية - مراقبة الجاليات والتعريف بالإسلام «نساء» المهرجان الثقافي الأول بعنوان «أمة واحدة» اليوم الأربعاء وغدا الخميس من الساعة ٥.٣٠ إلى ٧.٤٠ مساء بالخيمة العربية بمسجد الدولة الكبير.