

نظم الصندوق الكويتي للتنمية في مقره صباح أمس لقاء تنويريا للطلاب والطالبات المتفوقين المقرر مشاركتهم في رحلة «كن من المتفوقين» والتي يقيمها الصندوق سنويا بالتعاون مع وزارة التربية.



وقالت مديرة إدارة الإعلام في الصندوق الكويتي منى العياف خلال اللقاء إن الصندوق ينظم هذا العام رحلتين الأولى للطلبة لزيارة جمهورية رواندا والثانية للطالبات والمقرر فيها زيارة جمهورية طاجيكستان من 21 الى 28 يناير الجاري.



وأضافت العياف أن عدد الطلبة المتفوقين الذين شاركوا في الرحلات حتى الآن بلغ نحو 264 طالبا وطالبة، زاروا فيها أكثر من 15 دولة مثل جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية، جمهورية أوزبكستان، جمهورية الصين الشعبية، تركيا، لبنان، سريلانكا، المملكة المغربية، وجمهورية السنغال، وجمهورية طاجيكستان، وغيرها.



وأوضحت أن هذه المبادرة تأتي تحقيقا لرغبة الصندوق لتعزيز مسؤوليته الاجتماعية محليا بمساهمته في العديد من الأنشطة والمبادرات الاجتماعية والاقتصادية المحلية لدعم جهود التنمية داخل الكويت وبما لا يخل بمهمة الصندوق، شاكرة القائمين على وزارة التربية على تعاونها الدائم مع الصندوق وتذليل كل المعوقات لإنجاح هذه الرحلات.



جدير بالذكر أن الصندوق قام بإطلاق هذه المبادرة عام 2010 لتحفيز طلاب الثانوية على النجاح والتفوق، حيث يقوم بالتعاون مع وزارة التربية باختيار نخبة من المتفوقين وينظم لهم رحلات سنوية ثقافية وترفيهية لزيارة الدول التي يتعاون معها الصندوق وتستفيد من مشروعاته، فيتعرفوا عليها وعلى جهوده التنموية، كما تهدف المبادرة إلى تعريف الأجيال الجديدة بحجم ومكانة الكويت في عيون الدول الشقيقة والصديقة وتكافئهم على تميزهم وتفوقهم.