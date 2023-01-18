بدأت العملة المشفرة الأشهر والأكبر عالميا «بيتكوين» عام 2023 بشكل إيجابي، حيث ارتفع سعرها بنسبة 26% تقريبا منذ بداية شهر يناير الجاري، فيما سجلت يوم السبت الماضي مستوى تجاوز 21 ألف دولار للمرة الأولى منذ 7 نوفمبر 2022.



وبالرغم من أن الارتفاعات الحالية، لاتزال «بيتكوين» بعيدة عن الرقم القياسي الذي سجلته في نوفمبر 2021 والبالغ 68.9 ألف دولار، لكنه أعطى اللاعبين في السوق سببا لبعض التفاؤل، ويأتي الارتفاع حتى الآن في أعقاب عام 2022 السلبي على الصناعة، والذي شهد حالات إفلاس وفضائح كبيرة في صناعة العملات المشفرة، بما في ذلك انهيار FTX.



وفي هذا السياق، قال المحللون إن عددا من العوامل وراء ارتفاع عملة بيتكوين في العام الجديد، بما في ذلك زيادة احتمال خفض أسعار الفائدة، وكذلك عمليات الشراء من قبل كبار المشترين المعروفين باسم «الحيتان».



وقال رئيس الأبحاث في شركة إدارة الأصول الرقمية CoinShares، جيمس باترفيل: «يبدو أن بيتكوين قد استعادت علاقتها ببيانات الاقتصاد الكلي، مع تجاهل المستثمرين انهيار FTX»، وفقا لما ذكره لشبكة CNBC، واطلعت عليه «العربية.نت».



وأضاف أن أهم البيانات الكلية التي يركز عليها المستثمرون، هي ضعف مؤشر مديري المشتريات للخدمات وتراجع بيانات التوظيف والأجور، مشيرا الى أن هذه المؤشرات أثرت في الجانب الهبوطي للتضخم إلى تحسين الثقة، في حين أنه يأتي في وقت تقترب تقييمات بيتكوين من أدنى مستوياتها على الإطلاق. ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي معدلات الاقتراض 7 مرات في عام 2022، مما أدى إلى تدهور الأصول الخطرة مثل الأسهم، لاسيما أسهم التكنولوجيا، في ديسمبر، حيث ارتفع سعر الفائدة القياسي للبنك إلى 4.25% -4.50%، مسجلا أعلى مستوى له منذ عام 2007.



ووقعت بيتكوين في مأزق السوق حول معدلات الإقراض، إذ ينظر إليها المستثمرون بشكل متزايد على أنها أصل محفوف بالمخاطر، يأتي ذلك، فيما أشار الداعمون للعملة المشفرة سابقا إلى إمكانات بيتكوين باعتبارها «تحوطا» للشراء في أوقات التضخم المرتفع.



لكن عملة بيتكوين فشلت في تحقيق هذا الهدف في عام 2022، وبدلا من ذلك تراجعت بأكثر من 60%، حيث كانت الولايات المتحدة والاقتصادات الكبرى الأخرى تصارع مع ارتفاع معدلات وتكاليف المعيشة.وفي الوقت نفسه، قد تعطي الأحداث التي تقع أسفل تقويم العملات المشفرة سببا للمتداولين لبعض البهجة بالعام الجديد، إذ لايزال أمامنا عام، لما يسمى بـ «هالفينج» أو فترة الانتصاف لبيتكوين وهو حدث غالبا ما يؤدي إلى إثارة مستثمري العملات المشفرة. وينظر بعض المستثمرين إلى «الانتصاف»، حيث يتم تخفيض مكافآت بيتكوين للمعدنين إلى النصف، على أنه إيجابي بالنسبة لسعر بيتكوين لأنه يضغط على العرض، ومن المقرر أن يحدث الانتصاف التالي في وقت ما بين مارس ومايو من عام 2024.