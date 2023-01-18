ما سلبيات وإيجابيات مضغ العلكة؟



عندما يقوم الناس بمضغ العلكة، فإنهم يفعلون ذلك من باب التسلية في الغالب، لكنهم قلما ينتبهون إلى أن هذه العادة قد تصبح مضرة في بعض الأحيان، فتؤدي الى الإصابة بالصداع ومشكلات في مفصل الفك. وبحسب مجموعة «مولغريف» البريطانية المختصة في صحة الأسنان، فإن مضغ العلكة له عدة فوائد، لأنه يزيد من إنتاج اللعاب، وهذا الأخير مكون حيوي ومفيد لصحة الفم.



ويساعد تدفق اللعاب على التخلص من السكريات وجزيئات الطعام، وهذا الأمر يمنع البكتيريا المؤذية من التكاثر في الفم، وبالتالي، حماية الأسنان من التسوس. لكن مضغ العلكة يجب أن يتم باعتدال، ودون إكثار، حتى لا يؤدي لعدة أضرار صحية تستوجب العلاج في بعض الأحيان.



وبحسب توصيات موقع «كليفلاند كلينك»، فإن مضغ العلكة ينذر بعدد من المخاطر، ومن بينها: نشوء اضطراب في المفصل الفكي الصدغي من جراء تكرار عملية المضغ - الإنسان معتاد على القيام بالمضغ لأجل تفتيت الطعام في الفم ثم بلعه بعد ذلك، لكن العلكة يجري مضغها بشكل متكرر، لمدة قد تكون طويلة في بعض الأحيان - الصداع من جراء كثرة تحريك الفك - حصول كسور في الأسنان - مضغ العلكة ينبغي أن يتم في مدة لا تزيد على 15 دقيقة في اليوم الواحد - الأشخاص المصابون باضطراب في المفصل الفكي الصدغي عليهم أن يفكروا جيدا قبل الإقدام على مضغ العلكة - احتواء العلكة على نسبة مهمة من السكر يجعلها سببا من مسببات التسوس.

عن «سكاي نيوز»