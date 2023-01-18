دمشق - هدى العبود



أكدت الفنانة جيني اسبر لـ «الأنباء» أنها تتواجد في المملكة الأردنية الهاشمية حاليا لتجسد دورها بأحداث الجزء الخامس من مسلسل «جلطة»، واصفة العمل بالكوميديا الأردنية العائلية، وهو من إنتاج قناة رؤيا الفضائية، وستكون الى جانب الفنانة القديرة أمل دباس والفنان زهير نوباني وشريف الزغبي وزينة خريسات، معلنة استكمال مسار ما بدأ به العمل من أحداث في الأجزاء السابقة، خاصة من الجزء الرابع وصولا الى سلسلة الجزء الخامس الذي يصور حاليا.



وقالت اسبر: سأجسد حياة أسرة سورية تعيش في الأردن، ويكون زوجي الفنان القدير محمد خير الجراح، وما يميز الدور إلقاء الضوء على حياة أسرة سورية وتمتعها بحس الفكاهة والدعابة التي تتميز بها، ويبرز ذلك عندما تقوم والدتي بزيارتي، وما سيحصل بين والدتي وجارتنا «أم فؤاد»، بالتأكيد هدفنا إدخال البسمة والفرح للمشاهد بعد قضاء يوم رمضاني مليء بالعمل والإيمان.



وعن مضمون المسلسل قالت: يتميز «جلطة» بأجواء الفكاهة والكوميديا من «ضحك ولعب وجد وحب» وحاليا قررت قناة رؤيا الفضائية إنتاج أجزاء أخرى وقد يصبح سلسلة مشابهة لسلسلة «باب الحارة» الشهير لكن بقالب آخر، وقرار الشركة جاء بعد الإقبال الجماهيري الكبير على مشاهدة المسلسل وحصده متابعة واسعة تحققت من خلال عرض أجزائه الأولى، وتسليط الضوء على واقع الأسر الأردنية وما تواجهه من تحديات حاليا عبر شخصيات تنوعت بين القروي والمدني والبدوي، ومن شاهد العمل يدرك أننا نعمل على الإمتاع والإقناع من خلال إلقاء الضوء على قضايا يعاني منها المجتمع المحلي والعربي، وتوصيل رسالة تعزز الإيجابيات وتنبذ السلبيات.



وتابعت اسبر: أنا سعيدة بالشخصية التي سألعبها من خلال تواجدي ضمن كاست فني أردني مميز محليا وعربيا، ويتميز المسلسل بتعاقب أكثر من كاتب على الأحداث أبرزهم وفاء أبو بكر ومحمد صبحي في كتابة السيناريو، وتصدى للإخراج أحمد اليسر، والتصوير بالمملكة الأردنية الهاشمية، ويشارك فيه القديرة أمل دباس، والفنان زهير نوباني، محمد خير الجراح، شريف الزعبي وآخرون.



وعن مسلسل «صبايا» بجزئه السادس، قالت: من المؤكد أن الجزء السادس سيكون مختلفا عن باقي الأجزاء نظرا لمرور عشر سنوات على مشاهدة الجزء الخامس، أعلن من خلال «الأنباء» أن الجزء الجديد سيحمل نفس الروح للصبايا الذين كانوا في العمل سابقا.



وختمت جيني إسبر قائلة: كل عام و«الأنباء» والكويت أميرا وشعبا بألف خير، وأدعو الله أن يحل السلام، لقد سئمنا من الحزن والحروب ويليق بنا الفرح والحياة الآمنة.