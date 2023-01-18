الكويت بلد الإنسانية والعطاء واستمتعت بزيارة معالمها الجميلة

أرحب بالتعاون درامياً مع الكويت ففيها آلاف الحكايات للمغتربين

«ليلة السقوط» يكشف وحشية الدواعش ويعرض رمضان المقبل

«المخيم» أول رواية تكتب خصوصاً لجلب المساعدات الإنسانية





عبدالحميد الخطيب



يزور الكويت حاليا الكاتب الدرامي المصري القدير مجدى صابر لتكريمه عن مجمل مشواره الفني من قبل هيئة إغاثية دولية والاتحاد الدولي للصحافة العربية، وهي الزيارة الأولى له للديرة، حيث يؤكد أنه كان حريصا وشغوفا بأن يزور «لؤلؤة الخليج». وقال: الكويت بلد عربي عظيم وله الكثير من الأيادي البيضاء على الانسانية ليس في المنطقة العربية فقط ولكن تمتد المساعدات الكويتية الى كل أنحاء العالم، معبرا عن سعادته بتكريمه فيها، مشيرا إلى أن له فيها كثيرا من الأصدقاء والمحبين، لافتا الى أنه على الرغم من أن الزيارة تستغرق عدة أيام فقط، فإنه حرص على زيارة الكثير من الأماكن مثل الأسواق القديمة الشعبية ومنطقة المباركية وأبراج الكويت وغيرها، مؤكدا انه استمتع برؤية هذه المعالم كما قضى ليلة سمر ممتعة في البر.



وحول انطباعه عن الكويت بعد زيارة معالمها، قال مجدي صابر في تصريحات للصحافة المحلية: حقيقة الكويت دولة جميلة وتسير فيها الحياة بهدوء، لا يوجد فيها صخب القاهرة وازدحامها، كما أن أهلها أهل كرم وضيافة وود، ووجدت الاحتفاء أينما ذهبت فشعرت بأنني في جزء آخر من وطني وليس في دولة مختلفة، مشددا على أن الدراما الكويتية موجودة بقوة على الفضائيات الخليجية، معبرا عن استعداده التام للتعاون مع تلفزيون الكويت أو شركات الانتاج الفني اذا وجهت له الدعوة، خاصة أنه تعاون من قبل مع دول عديدة مثل سورية ولبنان والعراق وغيرها، مستدركا: يوجد هنا آلاف الحكايات للمغتربين من كل الجنسيات العربية الذين وجدوا في الكويت وطنا ثانيا، والعلاقة بين الوطن الأم والوطن الثاني أعتقد يمكن تناوله في عمل درامي ثري ودسم.



وحول أحدث مسلسلاته الدرامية والتي من المتوقع عرضها رمضان المقبل، أوضح: سيعرض لي قريبا مسلسل ضخم اسمه «ليلة السقوط»، وهو عمل عراقي من انتاج قيس الرضواني عن فترة غزو داعش للموصل، وهو إنتاج ضخم يتناول الكثير من التفاصيل والممارسات الوحشية التي مارسها الدواعش ضد الأهالي.



أما عن أحدث رواياته التي تحمل عنوان «المخيم» وأعماله الإنسانية، فقال: قبل سنوات طويلة كنت سفيرا لمنظمة اغاثية عالمية، وقمت بزيارة بعض الدول التي يوجد فيها لاجئون ومشاكل إنسانية ومن ضمنها مخيم «عين الحلوة» في جنوب لبنان، حيث رأيت حياة قاسية جدا، علاوة على عدم وجود كهرباء في المخيم، والناس تشتري الكهرباء عن طريق التأجير من أشخاص لمدد قليلة، وهذه الكهرباء ونقلها عبر أسلاك يدوية بالية تتسبب في مقتل عشرات الأطفال والمسنين، فعندما ينزل المطر تهلك هذه الأسلاك وتسقط على الاطفال المارين في الشوارع والأزقة الضيقة لدرجة أنهم يضعون صور الأطفال على الأعمدة التي صعقوا بجوارها، فتأثرت جدا، وكتبت رواية تدور أحداثها داخل المخيم، وترصد هذه المآسي الإنسانية، وتم نشرها على المستوى العالمي، وجلبت تبرعات كبيرة تصل الى مليون دولار تقريبا، فتم عمل مشاريع داخل المخيم وإنجاز مشروع لتوفير الكهرباء بشكل آمن.