

أعلن نادي الرماية عن تنظيم كأس الشيخ جابر العبدالله الجابر السنوية للرماية خلال الفترة 19 إلى 21 يناير الجاري وتستمر على مدى ثلاثة أيام متتالية، والتي سيتنافس فيها رماة النادي الى جانب رماة الحرس الوطني، ورماة الاتحاد الكازاخستاني للرماية، وقد بدأت الأجهزة الفنية والإدارية بالاستعداد الذي يتناسب مع هذا الحدث الكبير بتحديد المواعيد الزمنية للتدريبات والمسابقات، واعدت اللجنة الفنية برنامج فعاليات الكأس في مسابقات رمايات المسدس 25 مترا، والبندقية 50 مترا 3 أوضاع، ورماية القوس والسهم الأولمبي للرجال والسيدات.



كما أعدت اللجنة المنظمة للبطولة التجهيزات الخاصة لإخراج الحدث في أبهى صورة من خلال تجهيز مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي وتوفير المستلزمات الخاصة بالرماة والراميات.



وفي تصريح صحافي لرئيس الاتحادين الكويتي والعربي للرماية دعيج العتيبي قال انه يأمل من رماة الكويت الأبطال بذل قصارى جهدهم في كأس الشيخ جابر العبدالله وتحقيق نتائج متميزة، حيث إنها إحدى التجارب المفيدة قبل بدء مشاركاتهم الخارجية المقبلة.