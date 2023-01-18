القاهرة - سامي عبدالفتاح



حقق فريق بيراميدز مفاجأة بفوزه على الزمالك (حامل لقب كأس مصر) في الدور نصف النهائي لنسخــــة 2021 /2022، بضربات الترجيح 4-3، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، رغـم أن بيراميـدز لعب بـ 10 لاعبين من الدقيقة 11 لطرد مدافعه علي جبر، أحرز هدف الزمالك حسام عبدالمجيد (6)، فيما أحرز هدف بيراميدز وليد الكرتي (55)، ونجح حارس بيراميدز أحمد الشناوي في صد الضربة الحاسمة من نجم الزمالك شيكابالا، ليتأهل بيراميدز إلى النهائي الذي سيقام 3 فبراير المقبل مع الفائز من مباراة الأهلي وسموحة التي جرت مساء أمس.



وخلال 4 أشهر فقط، خسر الزمالك تحت قيادة البرتغالي جيسوالدو فيريرا، البطولة الثالثة، حيث هُزم الفريق في سوبر لوسيل بركلات الترجيح أمام الهلال السعودي 4-1، في سبتمبر الماضي، ويوم 28 أكتوبر الماضي خسر الزمالك السوبر المصري أمام الأهلي بنتيجة 2-0، قبل أن يودع كأس مصر على يد بيراميدز بركلات الترجيح.



وتأتي هذه الخسارة قبل 3 أيام من مواجهة الأهلي السبت المقبل في لقاء القمة ضمن الجولة 14 لمسابقة الدوري.



يذكر أن الزمالك لم يفز في آخر 3 مواجهات بالدوري، إذ خسر من أسوان 2-1 ثم تعادل مع الداخلية 1-1 وتعادل مع الاتحاد السكندري سلبا قبل أن يودع مسابقة كأس مصر.