يحل مان يونايتد ضيفا ثقيلا على كريستال بالاس على ملعب «سيلهرست بارك» مساء اليوم في مباراة مؤجلة من المرحلة السابعة من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.



يدخل «اليونايتد» مواجهة اليوم وهو منتش من الفوز الأخير على الغريم التقليدي مان سيتي 2-1، والذي جعله بالمركز الرابع ويتساوى في عدد النقاط مع نيوكاسل يونايتد برصيد 38 نقطة، ولكن الأخير يتفوق في فارق الأهداف.



وبالرغم من تواجد مان يونايتد في المركز الرابع من ترتيب «البريمييرليغ»، إلا أنه يملك فرصة التقدم إلى المركز الثاني مؤقتا، لحين إقامة مباراة مان سيتي وتوتنهام، خاصة أن الفاصل بين اليونايتد والسيتي نقطة واحدة فقط.



يعاني «البالاس» هذا الموسم بعد النتائج السلبية التي حققها على مدار الـ 18 لقاء التي خاضها في منافسات المسابقة الإنجليزية، والتي حصد منها 22 نقطة فقط، إثر فوزه في 6 لقاءات وتعادله في 4 مباريات، بينما تلقى الهزيمة في 8 لقاءات، مما جعله يتواجد في المركز الـ 12. وفي مسابقة كأس إنجلترا، يلعب اليوم ليدز يونايتد مع كارديف سيتي في مباراة معادة من الدور الثالث بعد تعادلهما 2-2 الأسبوع الماضي.



إسبانيا



فرض إلتشي التعادل على مضيفه قادش 1-1 في المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإسباني.



وتقدم قادش بهدف مبكر حمل توقيع براين أوكامبو في الدقيقة السابعة، ولكن إلتشي أدرك التعادل قبل تسع دقائق من نهاية المباراة، بواسطة إزيكيل بونسي.



ورفع قادش رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثالث من القاع مقابل 5 نقاط لإلتشي في المركز العشرين والأخير.



وتقام مساء اليوم 4 مباريات ضمن دور الـ 16 من كأس إسبانيا، حيث يلعب سبورتينغ خيخون مع فالنسيا، وأتلتيك بيلباو مع إسبانيول، وليفانتي مع أتلتيكو مدريد، وريال بيتيس مع أوساسونا.