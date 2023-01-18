عانت التونسية أُنس جابر المصنفة ثانية عالميا لبلوغ الدور الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في التنس، واحتاجت إلى ثلاث مجموعات لتخطي عقبة السلوفينية تامارا زيدانشيك الـ 98 عالميا 7-6 (10-8) و4-6 و6-1.



ووجدت وصيفة بطلة ويمبلدون وفلاشينغ ميدوز العام الماضي صعوبة في إرسالاتها الأولى واضطرت الى خوض شوط فاصل لحسم المجموعة الاولى في صالحها 7-6 (10-8) في 68 دقيقة ثم خسرت المجموعة الثانية 4-6.



وضربت التونسية البالغة من العمر 28 عاما بقوة في المجموعة الثالثة وكسبتها بسهولة 6-1 وأنهت المباراة في صالحها بعد ساعتين و17 دقيقة.



وتلتقي جابر التي بلغت ربع النهائي في ملبورن عام 2020، في الدور المقبل مع الأميركية أليسون ريسكي-أرميتاج الـ49 أو التشيكية ماركيتا فوندروسوفا الـ 86.



وحددت جابر التي عانت أواخر العام الماضي من إصابة في ركبتها اليسرى، لنفسها هدفين في عام 2023 بأن تصبح أول لاعبة عربية وافريقية تفوز بإحدى البطولات الأربع الكبرى وانتزاع صدارة التصنيف العالمي من الپولندية إيغا شفيونتيك.



وعلقت جابر على أدائها في المجموعة الثالثة قائلة «حاولت فقط تنفيذ ما قاله لي مدربي».



وأضافت مازحة «لم أكن أفعل ذلك حقا وسيقتلني بعد المباراة».



وحجزت الفرنسية كارولين غارسيا الرابعة بطاقتها الى الدور الثاني بفوزها السهل على الكندية كاترين سيبوف 6-3 و6-0، ولحقت بها البيلاروسية أرينا سابالينكا الخامسة بتغلبها على التشيكية تيريزا مارتينكوفا 6-1 و6-4.



وقررت اللجنة المنظمة تأجيل مباراة المصرية ميار شريف، المصنفة رقم 54 عالميا، أمام الپولندية ماجدا لينيت، المصنفة رقم 45 عالميا، بالدور الأول في البطولة بسبب ارتفاع درجات الحرارة.



وشهد اليوم الثاني من البطولة موجة حر اضطرت المنظمين الى تأجيل المباريات المقررة على الملاعب غير المغطاة لمدة ثلاث ساعات.



ولدى الرجال، أطاح الروسي أندري روبليف الخامس بالنمساوي دومينيك تيم، وصيف بطل 2020، مبكرا عندما تغلب عليه 6-3 و6-4 و6-2.



وهو الفوز الأول لروبليف هذا العام بعد خسارتين تعرض لهما استعدادا للبطولة الاسترالية فضرب موعدا في الدور الثاني مع الأسترالي ماكس بورسيل أو الفنلندي إميل روسوفيوري.



وأنقذ البريطاني أندي موراي، وصيف أستراليا خمس مرات، نقطة خسارة المباراة ضد الايطالي ماتيو بيريتيني الثالث عشر ووصيف ويمبلدون العام الماضي، ليبلغ الدور الثاني بعد مواجهة ماراثونية استمرت أربع ساعات و49 دقيقة 6-3 و6-3 و4-6 و6-7 (7-9) و7-6 (10-6).



وبلغ الدور ذاته الأميركي تايلور فريتز الثامن بتغلبه على الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي 6-4 و6-2 و4-6 و7-5.



وبدأ ديوكوفيتش سعيه لإحراز لقبه العاشر في البطولة الأسترالية بطريقة جيدة بفوزه على الإسباني روبرتو كاربايس باينا بسهولة 6-4 و6-3 و6-0.



وقال ديوكوفيتش «أنا في غاية السعادة للعودة الى هذا الملعب. إذا كان يتعين علي اختيار الوقت المثالي للعب، فهو بالتأكيد ملعب رود لايفر في المساء من دون أي تردد».