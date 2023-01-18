أكد مهاجم توتنهام الإنجليزي ريتشارليسون، أن خروج المنتخب البرازيلي من دور الثمانية لمونديال قطر 2022 بالخسارة أمام كرواتيا «أسوأ من خسارة أحد أفراد العائلة». وتصدر «السامبا» ترتيب المجموعة السابعة للمونديال، ثم اكتسح كوريا الجنوبية 4-1 في دور الستة عشر، لكنه خسر على يد كرواتيا بركلات الجزاء الترجيحية في دور الثمانية لتتبدد آمال التتويج بلقب كأس العالم للمرة الأولى منذ 20 عاما.



وقال ريتشارليسون لشبكة «اي اس بي ان»: «كانت صدمة، أعتقد أنها أسوأ من خسارة أحد أفراد عائلتي». وأضاف: «من الصعب تجاوز ذلك اليوم، حتى يومنا هذا عندما أشاهد فيديوهات عبر منصات التواصل الاجتماعي أشعر بالحزن».



وختم بالقول: «لكن علينا أن نمضي قدما، مازلت يافعا، أعتقد أنه لايزال بمقدوري المشاركة في نسخة أو نسختين من كأس العالم، سأواصل العمل بقوة حتى تتدفق هذه الأمور مجددا، الأهداف بدأت تأتي مجددا، الأمر الذي أعرف كيفية التعامل معه داخل الملعب».