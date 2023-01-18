حقق النجم ليبرون جيمس أفضل رقم له هذا الموسم مسجلا 48 نقطة وتسع تمريرات حاسمة وثماني متابعات ليقود لوس أنجيليس ليكرز إلى الفوز على هيوستن روكتس 140-132 ضمن منافسات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين «NBA».



وتجاوز جيمس الأربعين نقطة خلال مباراة واحدة للمرة الثالثة منذ أن أتم الـ38 عاما من عمره قبل أقل من ثلاثة أسابيع.



واستعاد ليكرز مذاق الانتصارات بعد ثلاث هزائم متتالية قطعت سلسلة من خمسة انتصارات متتالية سبقتها.



وسجل فريد فانفليت 33 نقطة وأضاف سكوتي بارنيس 26 نقطة ليتغلب تورونتو رابتورز على نيويورك نيكس 123-121 في مباراة استمرت لوقت إضافي. وتلقى نيكس الهزيمة بعد ثلاثة انتصارات متتالية، وتعد الخسارة الـ20 له في الموسم مقابل 25 انتصارا، بينما حقق رابتورز الفوز الـ20 له في الموسم مقابل 24 هزيمة. وتغلب غولدن ستيت واريورز على واشنطن ويزاردز 127-118 مستفيدا من تألق النجم ستيفن كاري الذي سجل 41 نقطة وجوردان بول الذي سجل 32 نقطة. كما تألق جا مورانت (29 نقطة) وديسموند بين (28 نقطة) في المباراة التي انتهت بفوز ممفيس غريزليس على فينيكس صنز 136-106، ليكون الانتصار العاشر على التوالي لغريزليس.