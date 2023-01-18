

دارين العلي



نفذ فريق الضبطية القضائية التابع لوزارة الكهرباء والماء حملة موسعة على منطقة الفروانية بمشاركة أعضاء اللجنة المشتركة من وزارة الداخلية والبلدية لقطع التيار عن العقارات المخالفة التي يقطنها عزاب.

وقال نائب رئيس الفريق أحمد الشمري إن الحملات المشابهة ستزداد خلال الفترة المقبلة، داعيا ملاك العقارات المخالفة الى الإسراع بإخلائها من العزاب تجنبا لقطع التيار الكهربائي عنها وما يتبعها من اجراءات قانونية.

وأعلن عن عدة حملات قادمة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية وتتركز في المدن الصناعية، مشددا على ضرورة تنبيه الحراس والخدم من قبل ملاك العقارات لعدم ارتكاب مخالفات وتعديات على الشبكة وعدم الهدر في المياه والكهرباء. ولفت إلى أن حصيلة المخالفات منذ بداية الشهر الجاري بلغت 18 محضر مخالفة.