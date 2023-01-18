

عبدالكريم العبدالله



أعلنت المنسقة العامة لمؤتمر ومعرض صحة الكويت الحادي عشر «كويت ميديكا» إيمان خلف عن انطلاق فعالياته اليوم وغدا برعاية وحضور وزير الصحة د.أحمد العوضي في فندق الجميرا.



وقالت خلف في تصريح صحافي إن أكثر من 50 مستشفى محلي وعالمي سيشارك في المؤتمر من بريطانيا وتركيا والامارات العربية المتحدة والمملكة الاردنية الهاشمية ومملكة تايلند وغيرها، كما تشارك الجهات الحكومية ممثلة بوزارة الصحة والمستشفى العسكري ومستشفى شركة نفط الكويت، لافتة الى ان المؤتمر يهدف إلى التعرف على أحدث الاتجاهات والمنتجات والخدمات في مجال القطاع الصحي، ويعتبر أكبر تجمع للمستشفيات المتميزة والشركات المتخصصة في المجال الطبي، ويوفر المعرض المصاحب فرصة لكل المستشفيات لعرض منتجاتها وخدماتها في قطاع الخدمات الصحية والالتقاء المباشر مع المستفيدين والمسؤولين في القطاع الصحي الحكومي والخاص.

وأكدت على أهمية دور القطاع الخاص في إنجاح مشاريع خطة التنمية التي تتبناها الوزارة لتطوير الطاقة الاستيعابية لمنشآت ومرافق وزارة الصحة ورفع جودة الخدمات الصحية، مشيرة الى اهمية المؤتمرات وورش العمل المزمع عقدها على هامش فعاليات المعرض والتي تهدف إلى المساهمة في تطوير الخدمات الصحية الخاصة من خلال الاستفادة من الامكانات الفنية والبشرية للمستشفيات العالمية المتميزة في مجال تبادل الزيارات وتدريب الأطباء وعقد اتفاقات الشراكة والدعم الفني بين المستشفيات المحلية ونظيراتها في الدول المتقدمة.



ولفتت الى انه سيتم توزيع جائزة نجمة السلامة في الجودة الصحية على المستشفيات الفائزة والتى تنظمها إدارة الجودة والاعتراف، مرحبة بالرعاية الكريمة لوزير الصحة لهذا الحدث الطبى السنوي المهم، داعية الجمهور لزيارة المعرض ولقاء ممثلي المستشفيات المشاركة للحصول على استشارات مجانية في مختلف التخصصات الطبية.