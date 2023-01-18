لدينا تعاون مع «الصحة الكويتية» ونسعى إلى عقد بروتوكول مع المؤسسات الصحية بالكويت

علاقتنا مع الجراحين الكويتيين متأصلة منذ 20 عاماً وتقوم على الاحترام وتبادل الخبراتعبدالكريم العبدالله





أكد المدير العام ورئيس الأطباء بمستشفى الجراحة العصبية والعمود الفقري في دبي NSH البروفيسور عبدالكريم مسدي أن المستشفى يعتبر وجهة لعلاج المرضى الكويتيين، مؤكدا أن أهم التخصصات الأساسية التي يقبلون عليها هي جراحات العمود الفقري، والإعاقة الجسدية وأمراضها والأورام السرطانية والعظام، وبعض جراحات الدماغ.

وقال مسدي في لقاء مع «الأنباء» إن المستشفى لديه تعاون مع وزارة الصحة الكويتية، لافتا الى أن هناك توجها لعقد بروتوكول مع المؤسسات الصحية العاملة في الكويت بهدف التعاون والعمل المشترك لمصلحة المرضى، مبينا ان المستشفى سيشارك في مؤتمر «كويت ميديكا» لتعزيز العلاقات مع الجهات الصحية الكويتية، مشيرا الى أن العلاقات مع الجراحين الكويتيين متأصلة منذ 20 عاما وتقوم على الاحترام وتبادل الخبرات والمحاضرات، مبينا إمكانية استقبال المرضى بالمطار وتوفير المواصلات للمستشفى والسكن الملائم للمرافقين بأسعار مناسبة.

وذكر ان المستشفى ينظم مؤتمر دبي الدولي لجراحات العمود الفقري سنويا ونسخته الـ 21 تقام هذا العام، كما ان قسم الأورام مجهز بشكل كامل ويسمح بعلاج جميع أنواع السرطانات الحميدة وغيرها، وفيما يلي التفاصيل:



يشارك مستشفى الجراحة العصبية والعمود الفقري في دبي بمؤتمر «كويت ميديكا» الذي سيقام بالكويت اليوم، حدثنا عن هذه المشاركة.



٭ يشارك مستشفى «NSH» في هذا المؤتمر لدعم الفعاليات الهادفة الى رفع مستوى الوعي الصحي بين أفراد المجتمع، والمساهمة في تعزيز العلاقة بين المستشفى والجهات الصحية في الكويت، وإطلاع الكويتيين على الخدمات والإمكانات التي يمكن للمستشفى أن يقدمها أو يشارك في تقديمها للمرضى.



هل يوجد مرضى كويتيون يتلقون العلاج في مستشفاكم؟ وكم يبلغ عددهم سنويا؟ وما التخصصات التي يقبلون عليها؟



٭ يعتبر مستشفانا وجهة لعلاج المرضى الكويتيين، حيث استقبل المستشفى الكثير منهم قبل «كورونا»، وبدأ المرضى يراجعون المستشفى مجددا بعد الجائحة، ويوجد مرضى منهم يخضعون للعلاج حاليا.



ومن التخصصات الأساسية التي يقبل عليها المرضى الكويتيون في مستشفانا هي جراحات العمود الفقري، وجراحة الإعاقة الجسدية وأمراضها، فضلا عن الأورام السرطانية والحميدة منها، وجراحات العظام، وبعض أمراض وجراحات الدماغ.



تعاون مشترك



هل يوجد تعاون مع وزارة الصحة الكويتية لإرسال المرضى لمستشفاكم في دبي؟



٭ نعم، هناك تعاون مع «الصحة الكويتية» ونتمنى تعزيزه، وندعوهم لزيارة المستشفى والاطلاع على الخدمات التخصصية التي يقدمها ليستفيد منها المرضى الذين يحتاجون إليها، كما أن هناك توجها لعقد بروتوكول تعاون مع الوزارة والمؤسسات الصحية العاملة في الكويت بهدف التعاون والعمل المشترك لمصلحة المرضى.



ماذا عن تبادل الخبرات والتدريب والأطباء الزوار مع مستشفيات الكويت؟



٭ نعم، المستشفى من أوائل المشافي بالقطاع الخاص والعام فيما يتعلق بالنشاطات الأكاديمية، وبدأنا منذ 20 عاما بالنشاط الأكاديمي، ويوفر المستشفى محاضرات ودورات أسبوعية وشهرية من الدروس العلمية التثقيفية لمنتسبيه وللأطباء والعاملين في القطاع الصحي بشكل عام، كما ينظم سنويا مؤتمر دبي الدولي لجراحات العمود الفقري وسيبلغ نسخته الـ 21 في العام الحالي، ويحضره أساتذة ومحاضرون من مختلف أنحاء العالم بالتعاون مع جمعية شمال أميركا لجراحة العمود الفقري، ونتشرف بأن العلاقة مع زملائنا الجراحين في الكويت قديمة وهناك علاقة متأصلة قائمة على الاحترام وتبادل الخبرات والمحاضرات.



والمستشفى يقوم بتنظيم الدبلوم العربي لجراحة العمود الفقري مرتين سنويا والذي يتدرب فيه الجراحون من مختلف البلاد، ولي الشرف بأن أكون رئيسه والمسؤول عن تنظيمه بالتعاون مع جمعية شمال أميركا لجراحة العمود الفقري، وقد تجاوز عدد الذين يتدربون في هذا الدبلوم 500 جراح، بين جراحي الأعصاب والعظام المهتمين بجراحة العمود الفقري، كما نظم المستشفى الكورس الأوروبي لجراحة العمود الفقري، وقامت بتنظيم البورد الأوروبي لجراحة الأعصاب مع اتحاد جمعيات جراحة الأعصاب الأوروبية والذي على أثره تم حصول ما يقرب من أكثر من 60 جراح أعصاب من منطقة الخليج على البورد الأوروبي لجراحة الأعصاب.



كما ان رسالة المستشفى الأكاديمية بدأت منذ نشأته وهي الآن تبلغ ذروتها بإنشاء أكبر مركز تدريب جراحي في المنطقة.



خدمات مميزة



ما الخدمات المميزة في المستشفى؟



٭ الخدمات المميزة عديدة، أهمها جراحات العمود الفقري التي تؤمن للمريض أعلى درجات السلامة ولدينا الخبرات المتقدمة والتي تعمل مع التكنولوجيا، كما يغطي المستشفى كل أنواع جراحات العمود الفقري، ونملك خبرة كبيرة في علاج حالات العمليات الفاشلة وغير الناجحة، ويقصدنا الكثير من المرضى الذين يعانون من فشل عملياتهم الأولى.



وتجرى معظم العمليات تحت مراقبة وظائف الأعصاب والنخاع الشوكي، ومع التوجيه بالكمبيوتر مثل الـ Navigation، ونتأكد دائما قبل خروج المريض من غرف العمليات من إتمام كل شيء على الوجه الصحيح، وتغطي العمليات التي نجريها أمراض العمود الفقري من قاع الجمجمة إلى العصعص، بما فيها الديسك، وتضيق القناة الشوكية، وأورام العمود الفقري والنخاع الشوكي، وانحراف وتشوه العمود الفقري، فضلا عن الجنف والتحدب وغيرها، ولدينا معظم العلاجات المتوافرة عالميا.



أما فيما يتعلق بأورام الدماغ فهذا القسم مجهز بالرنين المغناطيسي الوظيفي الذي يسمح بتصوير دماغ المريض أثناء العمل الجراحي ويساعد الجراح على معرفة نتائج العملية قبل إنهائها مما يزيد من نسبة النجاح، إضافة إلى مراقبة وظائف الدماغ أثناء العمليات مما يزيد في رفع نسبة الأمان والسلامة، وبالنسبة لقسم الأورام فهو مجهز بشكل كامل ويسمح بعلاج جميع أنواع الأورام السرطانية والحميدة، من الجراحات الشعاعية بالسايبر نايف (Cyber Knife) إلى علاج أي جزء من الجسم بالـ Tomotherapy ويرأسه د.سلام بخبرة تزيد على 25 سنة في أكبر مشافي أميركا.



وهناك أيضا جراحات الدماغ والنخاع الشوكي عند الأطفال مثل تشوهات الجمجمة والعمود الفقري وأورام الدماغ وغيرها، وأيضا جراحات التشنج والإعاقة، وخاصة بعد الجلطات الدماغية وحوادث المرور وأخص بالذكر الأطفال المصابين بالشلل الدماغي التشنجي، كما أن لدينا تقنيات وعمليات متعددة لتخفيف معاناة هؤلاء المرضى وتسريع شفائهم بإذن الله.

وفيما يخص جراحات العظام والرضوض والطب الرياضي، فيتميز المستشفى بأن كل العمليات التي تتعلق بطب العظام تجرى من قبل اثنين من الاستشاريين معا، ومن الثابت علميا أن نتائج العمليات عندما يقوم بها أكثر من جراح واحد تعطي أفضل النتائج، ولدينا أيضا جراحات الأذن والأنف والحنجرة وقاع الجمجمة، وهناك فريق كامل متميز من الأطباء والفنيين برئاسة د.معاذ طرابيشي ومشهور بزراعة القوقعة والجيوب بشكل كبير.



وهناك أيضا قسم التأهيل الطبي العصبي، ومجهز بأحدث الإمكانات التي يعمل عليها أفضل المعالجين ويتم فيه علاج كل أمراض الظهر والإصابات الدماغية مثل الرضوض والجلطات، وغيرهما، أما جراحة الأعصاب المحيطية بما فيها الرضوض والأورام وغيرها، فهي متوافرة أيضا وكذلك الجراحات التخصصية على الأعصاب المحيطية لعلاج الآلام والتشنجات الإعاقية وغيرهما، ولدى المستشفى كل الخدمات الأخرى مثل جراحة الأورام والجراحة العامة والمناظير، والمسالك البولية وأمراض الكلية والقلب، فضلا عن الطب النووي والـ PET scan لتشخيص الأورام وغيرها.



ماذا عن التخصصات التي يقدمها المستشفى؟



٭ التخصصات الموجودة في المستشفى أكبر مما يدل عليه اسمه فحسب فهو يغطي بالدرجة الأولى:



٭ الجراحة العصبية: وتتضمن جراحات الدماغ، النخاع الشوكي والأعصاب المحيطية.



٭ الأمراض العصبية: مثل الجلطات، الصرع، الآلام المعندة، باركنسون، التصلب اللويحي المتعدد، ألزهايمر، أمراض العضلات عصبية المنشأ، وغيرها الكثير.



٭ أمراض وجراحات العمود الفقري: وتشمل العلاج المحافظ، العلاج عن طريق الجلد من دون جراحة مفتوحة، العلاجات المصغرة، إلى أكبر عمليات العمود الفقري.



‏٭ NSH Cyberknife cancer center: قسم علاج الأورام والسرطانات، ويعتبر الأول في الإمارات من حيث توافر Cyberknife لعلاج الأورام بأي مكان في الجسم بدقة متناهية من دون جراحة، وتسمى الجراحة الشعاعية.



٭ قسم العظام والرضوض والطب الرياضي.



٭ قسم الطوارئ 24 ساعة.



٭ قسم التأهيل والعلاج الطبيعي وفيه Hydrotherapy العلاج المائي وغيره.



٭ قسم الأشعة التشخيصية ويشمل غرفتي أشعة ديجيتال مجهزة كاملة، والرنين المغناطيسي الوظيفي وهو سريع جدا ويظهر وظائف الدماغ مثل منطقة الكلام والحركة إضافة الى كونه متصلا بغرفة عمليات أورام الدماغ لإجراء الفحص أثناء العملية وهذه خدمة فريدة والوحيد المتوافر في الإمارات، والرنين المغناطيسي المفتوح وخاصة للأطفال والمرضى الذين يخافون من الرنين المغناطيسي المغلق، والتصوير الطبقي المحوري CT scan وهو الأسرع في المستشفيات ويعطي 512 صورة في دقيقة واحدة، وجهاز تشخيص هشاشة العظام، و3 أجهزة الفحص بالأمواج فوق الصوتية Ultra sound.



٭ جهاز القسطرة الدماغية التداخلية ونستعمله ليس فقط للتشخيص بل لعلاج أمراض الشرايين الدماغية وحتى المحيطية منها، مثل تركيب الدعامات، إغلاق التشوهات الوعائية مثل أمهات الدم والتشوهات الشريانية الوريدية وغيرها.



ماذا عن التسهيلات التي تقدمونها للمرضى الكويتيين بصفة خاصة؟ والمرضى من الدول الأخرى بشكل عام؟



٭ التسهيلات عديدة، حيث يمكن استقبالهم في المطار وتوفير المواصلات للمستشفى إذا كانت حالتهم تستدعي ذلك، ويمكن أن نوفر سكنا للمرافقين قريبا من المستشفى بأسعار مناسبة، كما نقدم دائما للمريض إمكانية بقاء مرافق واحد أو اثنين معه من غير إضافة أي كلفة مادية، ومعاينات مجانية مع بعض الفحوصات، ونقوم بتقديم الخدمات اللوجستية للمريض والمرافقين لتسهيل رحلتهم العلاجية.





