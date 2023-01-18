آلاء خليفة



قام وزير التنمية والاستثمارات اليوناني أدونيس جورجياديس بزيارة جامعة الكويت يوم أمس الأول للتعرف على المباني الجديدة في مدينة صباح السالم الجامعية والكليات والقاعات الدراسية، حيث استمع والوفد المرافق له إلى شرح تفصيلي عن مباني الجامعة والقاعات والمرافق خلال الجولة. وفي تصريح له، أكد القائم بأعمال عميد كلية الآداب د.عبدالهادي العجمي في بيان صحافي أهمية هذه الزيارة لدى الإدارة الجامعية التي تعكس اهتمامها بالزوار من الخارج، حيث تعد الزيارات الخارجية مهمة للتعارف الأكاديمي والعلمي والثقافي، مستعرضا للوفد اليوناني جزءا من المقتنيات الآثارية في قسم التاريخ بجامعة الكويت. بدوره، أشاد جورجياديس بالصرح الجامعي قائلا: «هذا الصرح نموذج تعليمي راق جدا»، منوها بالتنظيم الكبير للصرح الأكاديمي في جامعة الكويت خلال زيارته وتنقله بين مباني الكليات والأقسام والفصول الدراسية. وأكد أن اهتمام السلطات الكويتية بمنظومة التربية والتعليم يعد أفضل ضمان لمستقبل المجتمع الكويتي وأبنائه.



وعلى هامش الزيارة أهدى أ.د.العجمي دروعا تذكارية لوزير التنمية والاستثمارات اليوناني أدونيس جورجياديس ونائب وزير الخارجية كوستاس فراجوجيانيس.