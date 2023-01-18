عبدالعزيز الفضلي

أقامت جمعية الكشافة الكويتية حفلاً تكريمياً لوكيل وزارة التربية بالتكليف والوكيل المساعد للتنمية التربوية والانشطة ونائب رئيس مجلس ادارة جمعية الكشافة السابق فيصل المقصيد وذلك بمناسبة تقاعده .

وقال المقصيد في كلمة له " إن لكـل مسـيرة محطـة أخيـرة ولكـل رحلـة نـهايـة والمحطة الأخيرة نقطـة فصـل بـيـن حيـاتين حيـاة العمـل بالتزاماتهـا وأعبائهـا وحيـاة التقاعـد والتفـرع للأسـرة والمجتمع.

وأضاف: إنني أغادر وزارة التربيـة بـداعي التقاعـد كمثـل من يغادر بيته الذي عاش فيه مرحلة مهمة في حياته الذي كان وسيظل عامراً بأسرة كبيرة متحابـة متماسكة تحمـل رسالة نبيلة وتسعى لأهدافها العليا.

وتابع: لقد كنت جزءاً في يوم من الأيام من جمعية الكشافة الكويتية نائبا للرئيس، فتعلمت الكثير والكثيـر وقـدمت مـا يجب عليّ تجاه هذا الصرح العريق وتجاه وطني الكويـت بـل وأفتخـر بـأنني كنـت أحـد أعضـاء أسرتها العظيمـة بأهدافها ومبادئها .

واضاف المقصيد لقد مرت سنوات عملنـا سـويا بشكل سريع ليـأتي وقـت الـوداع مبكرا، لقـد كنـتم خيـر أخـوة وزمـلاء عمل، ولن أتذكر منكم إلا المواقف والذكريات الجميلة لافتاً الى إن هذه اللحظـة هـي مـن أصـعب اللحظـات الـتـي مررت بها في حياتي ، شكرا لكـم علـى كـل مسـاعدة وعون قدمتموه، شكرا لكم من أعماق قلبي .

من جانبه قال رئيس المنظمة الكشفية العربية ورئيس مجلس ادارة جمعية الكشافة الكويتية د عبدالله الطريجي، اقف على هذه المنصة وانا اخاطب أخ ومسؤول نكن له كل احترام وتقدير مشيراً الى ان رصيد الانسان محبة الناس واليوم وبوجود نخبة من منتسبي الحركة الكشفية الكويتية لهو دليل محب وتقدير للمحتفى به على ما قدمه طوال سنوات عمله .

وخاطب المقصيد قائلاً " اننا تعلمنا منك الكثير وكيفية التعامل مع القيادات الكشفية ولكن هذه سنة الحياة وتبقى ذكراك طيبة لاسيما وانت داعم للجمعية فشكراً لك من القلب على قدمته للكويت ولوزارة التربية ولجمعية الكشافة .

وقام امين عام الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب فيصل العنزي بتكريم المحتفى به وكيل التربية فيصل المقصيد متمنياً له دوام الصحة والعافية في حياته بعد التقاعد .