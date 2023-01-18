عاطف رمضان
أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السـكنية أنها ستقوم بتوزيع الدفعة الثانية عشر مـن (N2) في القسائم الحكومية بمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله والتي تشتمل على (336) قسيمه بمساحة 400 متر مربع لمخصص لهم حتى تاريخ 10 سبتمبر 2003 وذلك وفقا للمواعيد التالية:
توزيع البطاقات يومي الخميس والاحد 19 و 22 من شهر يناير 2023 وتوزيع بطاقات الاحتياط يوم الاثنين 23 يناير 2023 و اجراء عملية القرعة يوم الاربعاء 25 يناير 2023 .
وأضافت "السكنية" ان المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع والمدرجة أسمائهم ضمن هذا الخبر عليهم الحضور إلى مبنى المؤسسـة في منطقة (جنوب السرة) الساعة التاسعة صباحاً ، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لاستلام بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.
واشارت الى بأن من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة ، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.
ولفتت الى ان المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذه المنطقة ولم ترد أسمائهم ضمن هذا الخبر عليهم الحضور إلى مبنى المؤسسة في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الإثنين الموافق 23 يناير 2023 مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط، وذكرت "السكنية" انه لن يسمح بدخول القاعة إلا لصاحب العلاقة فقط مع إمكانية تسليم بطاقات دخول القرعة لمن وردت أسمائهم على هذه الدفعة.
الأسماء كالتالي:
0001 حثلين فلاح عبدالله العجمى
0002 راكان عادل على الحمد
0003 مشارى عبدالله راشد الطرموم
0004 حمد سفر ناصر الهاجري
0005 مطلق مضحى سلمان الهبيده
0006 محمد مشعل جاسى العازمى
0007 محمد اصليبى شليويح العتيبى
0008 مطلق صلبوخ فراج العازمي
0009 فيصل رضيمان عميش هدروس
0010 حسن عوض هديبان الرشيدي
0011 هاشم محمد سيد عباس المهري
0012 مبارك مشرع مبارك الوسمي
0013 يوسف صلاح عباس الصالح
0014 هزاع غزاى نافع المطيرى
0015 محمد سعد زنيفر العازمي
0016 أحمد حسين علي عبدالرحيم صالح
0017 راشد حسين على الرشيدى
0018 عماش متعب عماش العتيبى
0019 سعيد عوض صنت المطيرى
0020 يوسف سلمان نصف النصف
0021 ثامر فاضل عبدالله على الدريس
0022 محمد سالم خليفه الخرس
0023 محمد طرقى محسن العتيبى
0024 عبدالله مبارك عبدالمحسن العجمي
0025 فهد غازي فهد الرشيدي
0026 محمد غازى هلال العتيبى
0027 عادل عمر سابج الشقير
0028 ياسر احمد ناصر محيسن
0029 انور علي عيد العليوي
0030 محمد سعود عبدالعزيز المطوع
0031 عبدالرضا شهوار محمد البلوشي
0032 محمد احمد حسين يوسف
0033 عبدالله علي حسن بودستور
0034 محمد حمود مصلح المطيري
0035 عبدالرحمن عبدالله محمد الحشاش
0036 عبدالله حمود سلطان المطيري
0037 يعقوب يوسف بن يوسف السويلم
0038 مشاري فلاح فهد بن جامع
0039 نواف عبدالمحسن طعمه الخالدى
0040 محمد كاظم حيدر بهمن
0041 مشارى سعد محمد العراده
0042 بندر فالح ناصر العجمي
0043 سعد صالح حضرم العجمى
0044 فلاح ناصر فلاح فياض
0045 منير غالب درعان الدوسرى
0046 منصور عايض مبارك العبيدان
0047 مشعل عبدالبارى عبدالكريم محمد
0048 احمد عبد الرضا حسين سليمان
0049 محمد منصور مبارك سعد العجمي
0050 محمد فهد سعدون المطيري
0051 محمد مبارك غريب العجمي
0052 بدر مطلق سند المطيري
0053 باسل هلال جزاع العتيبي
0054 محمد مبارك عبدالكريم ملا عواد
0055 جهز بندر ابراهيم العتيبي
0056 فالح سيف جديع الهاجرى
0057 عبدالعزيز سعد راشد السعد
0058 محمد مبارك فلاح الهاجري
0059 فهد مشعان سعود الرشيدي
0060 علي عبدالله علي الشطي
0061 عبيد علي راشد بريج العازمي
0062 مساعد علي شهاب احمد العطوان
0063 سعود مبارك سعد صقر
0064 خالد احمد محمد بن حجي
0065 عبدالله علي راشد العازمي
0066 مساعد ردن مرزوق المطيري
0067 مبارك مرضي حسين الشريكه
0068 مطر سبيل حسين العازمي
0069 عبدالعزيز سعود عبدالعزيز العبيد
0070 احمد زهير منصور المزيدى
0071 يوسف عبدالعزيز خليل الحشاش
0072 حسن علي ابراهيم حاجي ابراهيم
0073 خالد وليد خالد الزنكى
0074 صالح راشد صالح غنيم
0075 محمد على محمد الحبيب العازمي
0076 مشعل مبارك مفرح العازمي
0077 سعود سلطان مطر المطيرى
0078 ناصر محمد مناور المطيري
0079 ياسر محمد احمد الحجي
0080 علي عبدالكريم احمد كرم
0081 احمد طلق مبارك الرشيدى
0082 احمد شعوف مسلم الشلاحى
0083 محمد عوض عزان العازمى
0084 احمد على حبيب الشويعى
0085 يوسف محمد ابراهيم حسين
0086 خالد سالم عبيد العجمى
0087 علي مسفر هادي العجمى
0088 بدر اجريس عايض المطيرى
0089 عبدالعزيز عبدالله مطلق مشعان المطيرى
0090 سعد بجاد شافى الدوسرى
0091 هيف عبدالله محمد العجمى
0092 عبدالله حسين عبدالله البلوشي
0093 عمار نوري جاسم الرامزي
0094 مشعل حجاب عطاالله المطيري
0095 احمد محمد عبدالله المجحم
0096 رشدان راشد سيف الهاجرى
0097 محمد عبدالله جواد يعقوب
0098 سعد فالح فهيد العجمى
0099 طلال باتل حسن الرشيدى
0100 سعود عبدالله محمد الكندرى
0101 عادل محمد عبدالله المطيرى
0102 سهو ثوينى مطلق الخالدى
0103 نواف محفوظ محمد القلاف
0104 حامد خليفه محمد العازمى
0105 مرشاد دخيل مرشاد العسعوسى
0106 عباس يعقوب خميس الغريب
0107 اسامه جمعه حسين الميعان
0108 طلال محمد زبار العتيبى
0109 يعقوب كاظم عباس جوهر
0110 فهد محيل حجيل العتيبي
0111 ماضي حمد ماضي الهاجري
0112 احمد مقعد علي العتيبي
0113 عبدالله بدر عبدالله الخشتى
0114 ابراهيم علي عبدالله محمد
0115 محمد ناهى عذبى الداغر
0116 فارس مطلق فارس الرشيدي
0117 صالح عبداللطيف صالح امان
0118 جاسم محمد عايش القطان
0119 محمد عبدالله احمد الصدى
0120 خالد فالح مرضى العازمى
0121 سلمان ناصر سالم الهاجري
0122 نواف محمد مبرج مهيمل العازمي
0123 راشد زقم غازي الظفيري
0124 بندر بدر الحميدى العبدلى
0125 سلمان مرود شداد العازمى
0126 خليفه ناجي خلف نوار
0127 عادل سعد خلف العامر
0128 موءيد حسن جاسم محمد
0129 حمد مطر عبدالله الجديد
0130 عبد فهاد محمد اباالخيل
0131 مرزوق اضبيان مرزوق العازمى
0132 عبدالعزيز سعود عبدالعزيز البالول
0133 ناصر اسماعيل قنبر الحسين
0134 صنت عوض صنت المطيري
0135 طلال محمد عيد العدواني
0136 رفاعي مبارك سعيد الرفاعي
0137 احمد جمال احمد الكندرى
0138 حمود فهيد صفران الرشيدى
0139 فهد مالك حجي الحداد
0140 فواز غانم سعيد العماني
0141 مشعل فوزي ارحمه بورحمه
0142 احمد جاسم محمد حسين
0143 فهد محمد عيد العدواني
0144 دخيل شافي دخيل المطيري
0145 حماد ناصر حماد العجمى
0146 فيصل عبدالعزيز منور المطيري
0147 يوسف فالح عوض البذالي
0148 حمد ذيبان مطلق المطيري
0149 فهد صلفيج غنام الشمرى
0150 فهد محمد تاج الدين طالب
0151 زامل راشد اجفين الفضلى
0152 على سعود فالح شهيب
0153 يوسف محمد عباس الميل
0154 احمد فيصل جاسم الصيرفي
0155 ابراهيم صالح ابراهيم القلاف
0156 عبدالله محمد هزيم الهزيم
0157 بدر فهد حمود الحميده
0158 سعد سلطان عبدالله السهلى
0159 محمد عبدالهادي محمد المري
0160 فيصل نايف ضاوي نافل
0161 عبداللطيف احمد غلوم حسين
0162 بدر فلاح سعد العراده
0163 احمد بطى مسفر بطى
0164 حمد فلاح عيد الرشيدي
0165 حسن هباس دحيم العتيبي
0166 طلال محمد مشوط جرمان مشوط
0167 فراج مجهار منصور فراج الدوسري
0168 فهد فرحان مطر العنزي
0169 ناصر فارس عمر العنزى
0170 مشارى فهد نواف الفضلي
0171 محمد ابريم جازي العازمي
0172 خالد عواض ساري المطيري
0173 احمد حربي فهد الفضلي
0174 شاهين احمد حسين الخزيعل
0175 عبدالرحمن ساير عبدالرحمن المطيري
0176 فايز حمود غازي العتيبي
0177 علي جاسم محمد بو عباس
0178 صقر عيد مبارك الذياب العازمي
0179 عبدالله مبارك خالد العازمي
0180 مساعد عبدالرحمن موسى المطيري
0181 يوسف صالح جفران مجبل
0182 طلال طلق وضاح العازمي
0183 مشاري مبارك عبدالرزاق الخضير
0184 فيصل يعقوب عبدالله العيدي
0185 سيف غازى سميليل ثامر
0186 فالح مشعل فالح الحبيني
0187 ناصر حسن دغيمان المطيري
0188 على صالح على المرى
0189 فهد عيسى مسلم الرشيدي
0190 صالح عبدالعزيز صالح السليمان
0191 فهد خليفه فهد السعد
0192 نايف حمود مبارك مبارك
0193 سعد مجبل هراط العنزي
0194 حماد على حماد العجمي
0195 انور محمد احمد راشد
0196 علي محمد علي الشهاب
0197 خالد حبيب مفلح السبيت
0198 هيثم احمد عبدالله الاديب
0199 فلاح هملان عايض العتيبي
0200 معتصم ربيع عيسي النومس
0201 بدر بجاد سعيد المطيري
0202 علي عبدالرسول عباس حسين
0203 سالم محمد منصور المطوع
0204 مشعل يوسف يعقوب نايف
0205 يوسف مرزوق عياد معتاد الرشيدي
0206 رائد عبدالله حاجى القيسى
0207 شافي محمد شافي العجمي
0208 سالم شهاب دوشان الشمري
0209 حسن مسفر سالم العجمى
0210 عادل سعد سرور التوم
0211 فيصل مناحى عايض المطيرى
0212 خالد ناصر محمد المشعل
0213 ياسر عبدالوهاب عبدالهادي النجار
0214 محمد عبيد عواض الرشيدى
0215 احمد عفار مناع العنزى
0216 فاضل عبدالرحمن على احمد
0217 مشارى خالد عويض عيد
0218 حمد عيسى حسين بوصخر
0219 ثامر سعد راشد العازمى
0220 مشارى عاصى اعجمى الهاجري
0221 علي خميس عبدالله خضير
0222 سامي خلف علي العازمي
0223 سعد مرداس سعد البصمان
0224 علي عبدالله علي دليم
0225 مشعل عبدالهادي سعد العميره
0226 عيسي سالم احمد الحساوي
0227 حامد اسماعيل فيصل الخالدي
0228 نياف جزاء عمر العتيبي
0229 عبدالعزيز خلف سلمان العريعر
0230 على حسن عبدالله الناصر
0231 يوسف صالح حسن المهندي
0232 نهار برجس نهار المطيري
0233 فهد محمد فهد الهاجري
0234 جلوى مفرح عايض الرشيدي
0235 سعود محمد ماشع المطيرى
0236 خالد جابر رداد الفضلى
0237 عبدالله مبارك محمد الدوسري
0238 شبيب فهيد سالم العازمي
0239 محمد طلق مرزوق العازمي
0240 احمد عباس عيسى دشتى
0241 بندر غازي صلاح الرشيدي
0242 طارق عبد الله غازى المطيرى
0243 بدر غريد سعوي البذالي
0244 خالد سعيد فرج المهنا
0245 نواف عبدالله على القامس
0246 زياد على محمد العجيمان
0247 عيسي سعد عبدالله العجمي
0248 عبدالعزيز نافع هليل المطيري
0249 مصلح صالح مصلح الرشيدي
0250 سعود عبدالله حليس سلطان
0251 عبدالله هليل غازي العتيبي
0252 سعد على مزيد العتيبي
0253 عثمان علي حسين القطان
0254 سامى ابراهيم بلال سعد
0255 عادل سعد فهاد الملهوف
0256 احمد سالم قرموط الطشه الرشيدي
0257 حسين مختار خضير يتيم
0258 محمد فرج عيد السالم
0259 بدر عبداللطيف محمد السرحان
0260 مساعد محمد مبارك الشطي
0261 فيصل سعيد حبيب الخالدي
0262 عبدالله بجاد شافي الدوسري
0263 فهد شبيب شريده المطيري
0264 متعب عوض دابس الرشيدي
0265 فهد سالم عوض العازمي
0266 احمد مطر ناصر العازمي
0267 جراح يوسف عبدالكريم مبارك
0268 عقيل محمد علي العطيه
0269 داود سلمان غلوم البلوشى
0270 مرزوق راشد عقيل خليفه العقيل
0271 خالد سند نهار المطيري
0272 فارس سعد شمس المطيري
0273 منصور محمد عبدالله البلوشي
0274 سعود علي مصلح العتيبي
0275 حسن محمد مسيب عزيز
0276 علي فليح مطلق الرجابى
0277 ناصر خلف محمد المطيرى
0278 فايز هادى فهد الراجحى
0279 محمد مشعان مناور الضفيري
0280 حمد خلف غالب المطيري
0281 خالد خلف صجم الشمري
0282 طلال عيد حجى الرشيدي
0283 فيصل عيد حجي الرشيدي
0284 احمد سالم ناصر الرشيدي
0285 خالد محمد زايد المطيري
0286 نواف نداء سالم المطيري
0287 على اسماعيل على علي
0288 يونس سامي عبدالمجيد الجدى
0289 جمال صطام عبدالله العتيبي
0290 يونس عبدالصمد عبدالواحد عبد علي
0291 طلال غربى عبدالله العفاسى
0292 ناصر بداح شوردى فاهد
0293 يوسف جابر عيسي القلاف
0294 حمود سيف محمد القرعوطه الرشيدي
0295 بدر ناصر مفرج الدوسري
0296 فهد يعقوب عبدالله العيدي
0297 فايز راهي ذوقان غصن
0298 سلمان شبيب مبارك العازمي
0299 راشد خلف مرزوق الرشيدي
0300 خالد عيسى موسى القروى
0301 حمدان حداد جليل السعيدى
0302 نايف نعيثل بخيت العجمي
0303 عبدالعزيز مكي احمد الصيرفي
0304 احمد قاسم حميد البلام
0305 تميم فهد عبدالله الدوسري
0306 عبدالهادي منصور حسن العجمي
0307 فهد خليفه عبدالله العازمي
0308 فهد فيصل سعود العجمي
0309 محمد عيسي عبدالله العبيد
0310 فاروق عبدالعزيز يوسف العسعوسي
0311 ياسين عيسي شايع الماجد
0312 حامد حمود صالح سعد الفزير
0313 راشد سالم حمد المري
0314 محمد احمد طاهر سليمان
0315 سالم راشد حنيف الهاجرى
0316 سالم مبارك محمد العدواني
0317 مشعل عداس صقر العازمي
0318 محمد نجم عبدالله الشمري
0319 حبيب عبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن
0320 عبدالرحمن خليل ابراهيم حمادى
0321 فواز ناصر خنيفر الرشيدي
0322 عيد جاسم عيد بن زيد
0323 محمد علي حسين العجمي
0324 احمد طارق عبدالرزاق الدليمي
0325 ناصر بدر ناصر الدوسري
0326 نايف مطلق دحام العنزي
0327 خالد فهد محمد عواد العجمي
0328 مبارك محمد ناصر الهاجري
0329 فيصل عايض سعد العازمي
0330 حسين فالح سعيد العازمي
0331 اسرة المرحوم جراح محمد العيفان
0332 مشارى خالد على الراشد
0333 وليد عبدالله جاسم على
0334 فيصل فهد فهيد هادي
0335 سلمان عيسى راشد المرى
0336 سعد مسفر حسن العجمى