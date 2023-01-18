أعرب رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون عن خالص الشكر لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، ولسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، على صدور مرسوم العفو.

وأضاف السعدون في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) اليوم الأربعاء، "آملين أن يشمل العفو كافة من عليهم أحكام رأي".

ودعا الله سبحانه وتعالى أن تبقى الكويت دائما بلد العدل والحرية والمساواة وحق التعبير عن الرأي.

وكان مجلس الوزراء أصدر أمس الثلاثاء بيانا بشأن مرسوم العفو رقم 8 لسنة 2023 بالعفو عن العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على بعض الأشخاص.