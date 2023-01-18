محمد الجلاهمة

قامت لجنة إتلاف مواد السحر والشعوذة المشكَّلة من ادارة البحث والتحري بالجمارك والإدارة العامة للمباحث الجنائية (مكافحة جرائم المال) في وزارة الداخلية بإتلاف عدد (84) تعهد حرز رسمي، منها عدد (90) مادة سحر وشعوذة وطلاسم، وتمت كتابة محضر الإتلاف بتلك الكمية.

وقد توجّه مدير عام الإدارة العامة للجمارك سليمان الفهد بالشكر للجنة وأعضائها نظراً للجهود المبذولة منهم خاصة في الآونة الأخيرة التي شهدت ضبط أحراز وأدوات عدّة تخص أعمال السحر والشعوذة.



هذا، وقد تأسست لجنة إتلاف مواد السحر والشعوذة عام 2017م بناء على طلب من إدارة البحث والتحري في الإدارة العامة للجمارك، وذلك بسبب الكمية الكبيرة المصادرة من تلك المواد في جميع المنافذ الجمركية.