نتقدم بخالص الشكر والعرفان لصاحب السمو وسمو ولي العهد وسمو رئيس الوزراء

المبادرة أشاعت الفرح والبهجة لدى المشمولين وعائلاتهم وجميع الشعب الكويتي ونتقدم بالتهنئة للجميع

ندعو أن يشمل العفو بقية المستحقين في أقرب وقت ممكن حتى تكتمل الفرحة

نحث الجميع على التوافق و تغليب المصلحة الوطنية لتحقيق مطالب وطموحات الشعب الكويتي

مريم بندق

أصدرت الحركة الدستورية الإسلامية " حدس " بيانا بمناسبة صدور العفو الأميري الكريم .

وجاء في البيان : مبادرة كريمة حكيمة من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد تعكس حرص سموه على تعزيز وحدة المجتمع والاهتمام بكل أبنائه وتعبر عن روح التسامح والعلاقة الوطيدة بين القيادة السياسية والشعب والحرص على تحقيق مصالح الوطن العليا

وأضاف البيان : نتقدم بخالص الشكر والعرفان لصاحب السمو وسمو ولي العهد وسمو رئيس الوزراء

وأكد البيان على أن المبادرة أشاعت الفرح والبهجة لدى المشمولين وعائلاتهم وجميع الشعب الكويتي، ونتقدم بالتهنئة للجميع وندعو أن يشمل العفو بقية المستحقين في أقرب وقت ممكن حتى تكتمل الفرحة، نحث الجميع على التوافق و تغليب المصلحة الوطنية لتحقيق مطالب طموحات الشعب الكويتي

وفيما يلي نص البيان :

قال تعالى: (فمن عفا وأصلح فأجره على الله..) «الشورى الآية 40».

تلقينا ببالغ التقدير والامتنان المرسوم الأميري السامي الخاص بالعفو عن مجموعة من أبناء الكويت في إطار مبادرة كريمة من صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، وهي خطوة أشاعت أجواء الفرح والبهجة ليس فقط لدى المشمولين وعائلاتهم، وإنما للشعب الكويتي كافة، كما أنها مبادرة حكيمة تعكس حرص سموه على تعزيز وحدة المجتمع الكويتي والاهتمام بكل أبنائه، ولا يسعنا في هذه المناسبة إلا أن نتقدم بخالص الشكر والعرفان لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وإلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وإلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، داعين المولى عز وجل أن يوفقهم ويسدد خطاهم.

كما نتقدم بالتهنئة لجميع من شملهم هذا العفو ولعائلاتهم الكريمة، وندعو لأن يشمل بقية المستحقين من أبناء الكويت في أقرب وقت ممكن حتى تكتمل الفرحة لجميع أطياف المجتمع، وفي ذلك تأكيد على أن الكويت وكما كانت دائما تتسع لجميع أبنائها وتحرص على مستقبلهم ومصالحهم.

إن الحركة الدستورية الإسلامية تثمن مبادرة العفو الأميرية وتعدها تعبيرا عن روح التسامح والتآلف التي جُبل عليها المجتمع الكويتي وعلى العلاقة الوطيدة بين القيادة السياسية والشعب الكويتي، كما تؤكد هذه المبادرة الكريمة الحرص في تحقيق مصالح الوطن العليا، وإنها جاءت لتطوي صفحة من تاريخ الكويت السياسي وتفتح أخرى عنوانها المصالحة الشاملة والتعاون والوحدة والتفاهم لما فيه خير الكويت وأبنائها.

وتدعو الحركة بهذه المناسبة الجميع الى الاستفادة من دروس المرحلة الماضية بما يعزز قيم التعاون لما فيه خير الكويت وتنميتها ونهضتها، كما تحث الجميع على تغليب المصلحة الوطنية وعلى التوافق بما يحقق طموحات ومطالب الشعب الكويتي.

حفظ الله الكويت، ووفقنا جميعا لما فيه الخير.

والله ولي التوفيق

الحركة الدستورية الإسلامية

الكويت في 18 يناير 2023م

25 جمادى الآخرة 1444هـ