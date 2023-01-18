أقامت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الاطفاء العام صباح يوم أمس الثلاء ندوة لمنتسبيها بعنوان«التوعية المبكرة لسرطانات الشباب» والتي تأتي تحت حملة سرطانات الشباب ٢٠٢٣ ومن الحاضرين د. أحمد الشطي استشاري صحة عامة ود. مريم العتيبي استشاري باطنية وطب أورام بمركز الكويت لمكافحة السرطان وعضو الجمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان، وذلك في مسرح مبنى قطاع الوقاية في ضاحية مبارك العبدالله الصباح ، حيث تحدث د.احمد الشطي في عدة نقاط مهمة في مجال الصحة العامة منها كيفية خلق بيئة صحية ملائمة في العمل واهمية نشر الوعي لمكافحة التدخين في الكويت، ولابد أن تتضافر جميع جهود الافراد والاسر والجهات المختلفة في المجتمع لمحاربة هذه الآفة، كما تطرقت د. مريم العتيبي في الجزء الثاني من المحاضرة عن التدخين وأنواعه كالسجارة التقليدية أو السجارة الإلكترونية ومدى الضرر التي تسببه بشكل كبير على الصحة الجسدية والنفسية والاجتماعية.