بشرى شعبان

أعلن وكيل وزارة الشؤون بالإنابة عبدالعزيز المطيري عن الانتهاء من صرف البدل النقدي لرصيد الإجازات المستحقة لكل موظفي الوزارة المتقدمين بطلبات الصرف وفقا للشروط والضوابط الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية.

وقال المطيري في تصريح صحافي انه سيتم إيداع المبالغ غداً في حسابات الموظفين في البنوك والبالغين 2146 موظفا بعد ان تمت مراجعتها والتدقيق عليها.

وثمن جهود العاملين بالقطاع المالي والإداري في إطار حرص الوزارة على تنفيذ توصيات مجلس الوزراء بشأن سرعة صرف البدل النقدي للموظفين، متمنيا التوفيق للجميع.