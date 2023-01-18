مريم بندق

تأكيدا لما انفردت «الأنباء» بنشره الثلاثاء 17 الجاري تحت عنوان «زيادات الحكومة مطروحة قبل تقارير القروض ومحالة من الحكومة إلى المجلس في برنامج عملها بالتفصيل ومنها زيادة الرواتب الأساسية فيما يعرف بالبديل الاستراتيجي للرواتب ولكن البطء الشديد والتردد في اتخاذ القرار أديا إلى الأزمة »، أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان، أنه أحال الدراسة بشأن (البديل الاستراتيجي للأجور والمرتبات) المعدة من قبل ديوان الخدمة المدنية إلى مجلس الخدمة المدنية لمناقشتها وإبداء الرأي تمهيدا لإقرارها، والتي جاءت في المحور التاسع من برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الـ 17 (2022-2026) تحت عنوان «القوى العاملة».