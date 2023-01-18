أسامة أبو السعود



أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة في إدارة شؤون الحج والعمرة أنه بناء على التعليمات الصادرة من السلطات في المملكة العربية السعودية، فقد قررت المملكة السماح للمقيمين لدى الكويت والراغبين في أداء العمرة بإتمام إجراءات إصدار تأشيرات العمرة إلكترونيا قبل قدومهم إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة عبر إتاحة تسجيل الخصائص الحيوية «البصمة».



وأوضحت الوزارة أن تسجيل «البصمة» سيشمل جميع ضيوف الرحمن القادمين من المملكة المتحدة وتونس والمقيمين في الكويت ومملكة ماليزيا الاتحادية، وجمهورية بنغلاديش، مشيرة إلى أن إتمام إجراءات التسجيل يتم من خلال تطبيق SAUDI VISA BIO للهواتف الذكية، بالتسجيل الذاتي للخصائص الحيوية للمعتمرين.



ولفتت الوزارة إلى أن تسجيل «البصمة» يشمل الوجه والعين وأصابع اليدين وتصوير جواز السفر ذاتيا عبر التطبيق، مما يمكن طالبي تأشيرة العمرة من تسجيل الخصائص الحيوية (البصمة) إلكترونيا من قبل المعتمرين أنفسهم دون الحاجة إلى مراجعة السفارات والقنصليات التابعة للسعودية أو مراكز إصدار التأشيرات.



وختمت الوزارة بالتأكيد على أن تسجيل الخصائص الحيوية (البصمة) على التطبيق، يتم عبر 4 خطوات تشمل: القراءة الآلية لجواز السفر، تحديد نوع التأشيرة، التقاط صورة الوجه، والتقاط بصمات أصابع اليد.