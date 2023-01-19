كشفت سمية الخشاب عن رأيها في الأزمة التي ثارت مؤخرا حول إحدى العلامة التجارية المعروفة التي شغلت الرأي العام خلال الشهر الماضي، بسبب حملة دعائية تضمنت تلميحات لاستغلال الأطفال، وتدخل عدد من المشاهير للمناداة بمقاطعة العلامة التجارية.



وكشفت سمية من خلال تدوينة على حسابها الخاص عبر «تويتر» عما فعلته في الملابس التي كانت تمتلكها من العلامة التجارية الشهيرة، وقالت: «مسكت كل حاجتي ولعت فيها، يلا مش مشكلة كام ميت ألف ميخسروش المهم البشرية»، وهو ما أثار الجدل بين متابعيها، حيث أيد البعض ما قامت به وآخرون اعترضوا.



يذكر أن سمية الخشاب تشارك في بطولة مسرحية «كازينو بديعة»، التي تعرض حاليا وتحقق نجاحا كبيرا، ومعها في البطولة عدد كبير من أبرز الفنانين، منهم: علاء زينهم، إدوارد، أحمد فتحي، طارق الإبياري، إيمي طلعت زكريا، والمسرحية ألحان وموسيقى هيثم الخمسي، ويشرف على المونولوجات حسن إش إش، تأليف أحمد الإبياري، وإخراج طارق الإبياري.