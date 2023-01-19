الدوحة - فريد عبدالباقي



علمت «الأنباء» من مصدر خاص في نادي الريان القطري، بوجود مفاوضات سرية لضم المدافع أحمد ياسر محمدي إلى صفوف الزمالك المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، برغبة قوية من شقيقه الأكبر حسين ياسر محمدي الذي تولى مؤخرا مهمة المدرب المساعد في جهاز البرتغالي جوسفالدو فيريرا.



ويحمل اللاعب أحمد ياسر محمدي الجنسيتين المصرية والقطرية، كما أنه يجيد اللعب في مركزي الظهير الأيسر والمساك في ظل النقص العددي بخط دفاع نادي الزمالك.



إلى ذلك، وافق الاتحاد القطري على إقامة بطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم 2023، في شهر يناير 2024، وذلك بالتشاور مع نظيره الآسيوي، بعد فوز قطر بشرف تنظيم البطولة، بدلا من الصين التي اعتذرت عن تنظيم البطولة بسبب سياستها للحد من انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى انسحاب كوريا الجنوبية وإندونيسيا من سباق الترشح لتنظيم كأس آسيا.



ومن المتوقع أن يصدر القرار الرسمي خلال الفترة المقبلة، حيث كان من المفترض أن تقام بطولة كأس آسيا في 10 مدن صينية خلال الفترة من 16 يونيو إلى 16 يوليو 2023 بمشاركة 24 منتخبا، ولكن الاتحاد القطري اقترح ترحيل البطولة إلى مطلع العام المقبل، نظرا لمشاركته في بطولة الكأس الذهبية «الكونكاكاف»، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأميركية، خلال الفترة من 16 يونيو حتى 16 يوليو المقبلين.



وسيشارك المنتخب القطري، للمرة الثانية على التوالي في الكأس الذهبية، حيث شارك في النسخة الماضية 2021.