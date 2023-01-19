قررت الفنانة منة شلبي إيقاف تصوير مسلسلها «تغيير جو» لفترة مؤقتة ومغادرة لبنان إلى القاهرة، بعد إصابة والدتها بأزمة صحية ودخولها المستشفى.



وكشف مصدر من داخل العمل، حسب مجلة «لها»، عن أن منة قررت العودة إلى القاهرة سريعا للاطمئنان على والدتها، على أن تعود إلى لبنان لاستكمال تصوير مشاهدها من المسلسل، وأن مخرج العمل قرر تغيير جدول التصوير لحين عودتها، وتصوير المشاهد التي لا تتواجد بها.



وكانت الإعلامية إنجي علي، قد كشفت من خلال منشور لها على حسابها الخاص بـ «إنستغرام»، عن تعرض الفنانة المعتزلة زيزي مصطفى، والدة منة شلبي، لوعكة صحية، نقلت على إثرها إلى المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة، ويأتي هذا بعد فترة من واقعة القبض على منة وإصدار حكم قضائي ضدها.