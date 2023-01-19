استقبل وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. حمد العدواني بمكتبه بديوان عام الوزارة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة المعتمد لدى الكويت د.مطر النيادي، وسفير جمهورية السودان الشقيقة المعتمد لدى الكويت عوض عبد الكريم الريح بله، وسفير دولة فلسطين المعتمد لدى الكويت رامي طهبوب، وسفير الجمهورية القيرغيزية المعتمد لدى الكويت عظمات قاراغولف، وسفير أذربيجان الصديقة المعتمد لدى الكويت إميل كريموف، وسفير النمسا المعتمد لدى الكويت ماريان وربا، وذلك لبحث أبرز القضايا التربوية والتعليمية والعلاقات الثقافية وتعزيز سبل التعاون الثقافي.